«Хаббл» показал галактику Мессье 61 во всем её великолепии

На этом составном изображении показана спиральная галактика с перемычкой Мессье 61. Цветное изображение составлено из наблюдений, полученных с помощью инструмента Wide Field Camera 3 (WFC3) на борту космического телескопа «Хаббл», а также с помощью прибора FOcal Reducer и спектрографа с низкой дисперсией 2 (FORS2) на Очень Большом Телескопе ESO.

Мессье 61 — спиральная галактика с перемычкой, расположенная на расстоянии 52,5 миллиона световых лет в созвездии Девы. Эта галактика, также известная как M61, NGC 4303, LEDA 40001 и IRAS 12194 + 0444, была открыта 5 мая 1779 года итальянским астрономом Барнабой Ориани.

Французский астроном Шарль Мессье заметил ее в ту же ночь, что и Ориани, но принял галактику за проходящую комету.