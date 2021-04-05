«Хаббл» показал галактику Мессье 61 во всем её великолепии

На этом составном изображении показана спиральная галактика с перемычкой Мессье 61. Цветное изображение составлено из наблюдений, полученных с помощью инструмента Wide Field Camera 3 (WFC3) на борту космического телескопа «Хаббл», а также с помощью прибора FOcal Reducer и спектрографа с низкой дисперсией 2 (FORS2) на Очень Большом Телескопе ESO.
Мессье 61 — спиральная галактика с перемычкой, расположенная на расстоянии 52,5 миллиона световых лет в созвездии Девы. Эта галактика, также известная как M61, NGC 4303, LEDA 40001 и IRAS 12194 + 0444, была открыта 5 мая 1779 года итальянским астрономом Барнабой Ориани.
Французский астроном Шарль Мессье заметил ее в ту же ночь, что и Ориани, но принял галактику за проходящую комету.
Мессье 61 имеет видимую визуальную величину 10,2; её легче всего обнаружить в мае. Галактику можно наблюдать с помощью небольшого телескопа.
Диаметр галактики составляет около 100 000 световых лет, что сопоставимо с размерами Млечного Пути. Это один из крупнейших членов массивной группы галактик, называемой скоплением Девы.
По словам исследователей, светящиеся области привели к классификации Мессье 61 как галактики со вспышкой звездообразования.
«Хотя сверкающая спираль этой галактики создает впечатляющее зрелище, одна из самых интересных особенностей Мессье 61 незаметно скрыта в центре этого изображения. Помимо обширных очагов звездообразования, на Мессье 61 находится сверхмассивная черная дыра, более чем в 5 миллионов раз массивнее Солнца», пишет команда «Хаббла».
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— галактику, в которой «съели» звезду;
— галактику — «летающую тарелку»;
— как сталкиваются галактики;
— как умрет Солнце;
— космический шторм;
— взрыв, который тянется 180 лет.