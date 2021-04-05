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Космос

«Хаббл» показал галактику Мессье 61 во всем её великолепии

National Geographic Россия
05 апреля 2021
Galaxy-M61.jpg
Фото: NASA
Очередной фотошедевр всеми любимого космического телескопа.

На этом составном изображении показана спиральная галактика с перемычкой Мессье 61. Цветное изображение составлено из наблюдений, полученных с помощью инструмента Wide Field Camera 3 (WFC3) на борту космического телескопа «Хаббл», а также с помощью прибора FOcal Reducer и спектрографа с низкой дисперсией 2 (FORS2) на Очень Большом Телескопе ESO.

Мессье 61 — спиральная галактика с перемычкой, расположенная на расстоянии 52,5 миллиона световых лет в созвездии Девы. Эта галактика, также известная как M61, NGC 4303, LEDA 40001 и IRAS 12194 + 0444, была открыта 5 мая 1779 года итальянским астрономом Барнабой Ориани.

Французский астроном Шарль Мессье заметил ее в ту же ночь, что и Ориани, но принял галактику за проходящую комету.

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Мессье 61 имеет видимую визуальную величину 10,2; её легче всего обнаружить в мае. Галактику можно наблюдать с помощью небольшого телескопа.

Диаметр галактики составляет около 100 000 световых лет, что сопоставимо с размерами Млечного Пути. Это один из крупнейших членов массивной группы галактик, называемой скоплением Девы.

«Светящееся сердце Мессье 61 доминирует на новом изображении, обрамленное его извилистыми спиральными рукавами, пронизанными темными усиками пыли. Помимо обычных ярких полос звезд, спиральные рукава Мессье 61 усеяны рубиново-красными пятнами света», — команда «Хаббла».

По словам исследователей, светящиеся области привели к классификации Мессье 61 как галактики со вспышкой звездообразования.

«Хотя сверкающая спираль этой галактики создает впечатляющее зрелище, одна из самых интересных особенностей Мессье 61 незаметно скрыта в центре этого изображения. Помимо обширных очагов звездообразования, на Мессье 61 находится сверхмассивная черная дыра, более чем в 5 миллионов раз массивнее Солнца», пишет команда «Хаббла».

Посмотрите на другие образчики космической красоты от «Хаббла»:

галактику — «расплавленное кольцо»;
— «пушистый комочек» — флоккулентную галактику из Волос Вероники;
— галактику, в которой «съели» звезду;
— галактику — «летающую тарелку»;
— как сталкиваются галактики;
— как умрет Солнце;
— космический шторм;
— взрыв, который тянется 180 лет.

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