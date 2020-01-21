«Хаббл» показал галактику NGC 1803. Ее называли блеклой, но теперь ясно, что это совсем не так
NASA и ESA опубликовали изображение галактики NGC 1803, сделанное космическим телескопом «Хаббл». Эта галактика находится в созвездии Живописца, на расстоянии 200 миллионов световых лет от Земли.
NGC 1803 была открыта астрономом Джоном Гершелем в 1834 году. Другой астроном, великий Джон Людвиг Эмиль Дрейер (создавший в конце XIX века Новый общий каталог туманностей и скоплений звезд, который до сих пор используется в астрономии) впоследствии описал NGC 1803 как «маленькую круглую и блеклую» галактику, расположенную рядом с очень яркой звездой.
В 2020 году стало ясно, что Дрейер ошибался: во-первых, «очень яркая звезда» на деле оказалась еще одной галактикой – линзообразной PGC 16720 (таким образом они вместе с NGC 1803 формируют пару); во-вторых, даже если NGC 1803 можно назвать небольшой и круглой, то определение «блеклая» присланное «Хабблом» изображение определенно опровергает.
Посмотрите на другие образчики космической красоты от «Хаббла»:
- галактику – «летающую тарелку»;
- как сталкиваются галактики;
- как умрет Солнце;
- галактику-одиночку;
- космический шторм;
- взрыв, который тянется 180 лет.