«Хаббл» показал слияние сразу трех галактик в созвездии Рака

В создании изображения также участвовали наземные телескопы.

Астрономы «Хаббла» поделились новым составным изображением трех сливающихся галактик в созвездии Рака. Объект, обозначающийся как IC 2431, был открыт 24 февраля 1896 года французским астрономом Стефаном Жавелем. Он находится примерно в 681 миллионе световых лет от нас.

«Космический телескоп «Хаббл» зафиксировал то, что, по-видимому, происходит в процессе тройного слияния галактик, а также бурную смесь звездообразования и приливных искажений, вызванных гравитационными взаимодействиями этого галактического трио.

Центр изображения закрыт густым облаком пыли, хотя можно увидеть свет от фоновой галактики, пронизывающий его внешние края», – пишут астрономы «Хаббла».

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Изображение IC 2431 было получено в ходе проекта Galaxy Zoo – крупнейшей в истории переписи галактик. Астрономы привлекли для классификации 900 000 неисследованных галактик более 100 тысяч добровольцев, которые справились с задачей всего за 175 дней.

Более поздние проекты Galaxy Zoo включали крупнейшие в истории исследования слияний галактик и приливных карликовых галактик, а также открытие совершенно новых типов компактных галактик со звездообразованием.

Изображение составлено из наблюдений в инфракрасном, оптическом и ультрафиолетовом диапазонах с помощью Усовершенствованной камеры для исследований «Хаббла» (ACS), камеры темной энергии (DECam) на 4-метровом телескопе Виктора М. Бланко, и Sloan Digital Sky Survey (SDSS). Для выборки различных длин волн использовались девять фильтров. Цвет получается в результате присвоения различных оттенков каждому монохромному изображению, связанному с отдельным фильтром.

Посмотрите на другие образчики космической красоты от «Хаббла»:

— шаровое скопление с красочной россыпью звезд;

— зарождение звезды в далекой галактике;

— галактику Мессье 61 во всем её великолепии;

— галактику — «расплавленное кольцо»;

— «пушистый комочек» — флоккулентную галактику из Волос Вероники;

— галактику, в которой «съели» звезду;

— как сталкиваются галактики;

— космический шторм;

— взрыв, который тянется 180 лет.