«Хаббл» показал трио взаимодействующих галактик

Астрономы с помощью космического телескопа «Хаббл» сделали поразительную фотографию галактической системы тройного слияния Arp 195. Этот объект находится примерно в 763 миллионах световых лет от нас в созвездии Рыси.
«Эта система представлена в атласе пекулярных галактик, списке, который демонстрирует некоторые из более странных и прекрасных объектов во Вселенной», — говорится в пресс-релизе NASA.
В атлас пекулярных галактик, созданный американским астрономом Хэлтоном Арпом включены 338 галактик, которые нельзя отнести к какому-либо классу в последовательности Хаббла. Именно необычная структура, образованная тремя галактиками, позволила системе Arp 195 попасть в каталог.
В пресс-релизе NASA говорится, что расписание наблюдений «Хаббла» рассчитывается с использованием компьютерного алгоритма, который позволяет телескопу время от времени собирать дополнительные снимки данных между более длительными наблюдениями. Это изображение сталкивающейся тройки галактик в Arp 195 является одним из таких снимков.
Новое изображение Arp 195 включает наблюдения, полученные с помощью усовершенствованной камеры для исследований «Хаббла» (ACS) и системы Sloan Digital Sky Survey (SDSS). Снимок основан на данных, полученных с помощью четырех оптических фильтров. Цвет получается в результате присвоения разных оттенков каждому монохроматическому изображению, связанному с отдельным фильтром.
Посмотрите на другие образчики космической красоты от «Хаббла»:
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— галактику — «расплавленное кольцо»;
— «пушистый комочек» — флоккулентную галактику из Волос Вероники;
— галактику, в которой «съели» звезду;
— галактику — «летающую тарелку»;
— как сталкиваются галактики;
— как умрет Солнце;
— космический шторм;
— взрыв, который тянется 180 лет.