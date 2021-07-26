«Хаббл» показал трио взаимодействующих галактик

Астрономы с помощью космического телескопа «Хаббл» сделали поразительную фотографию галактической системы тройного слияния Arp 195. Этот объект находится примерно в 763 миллионах световых лет от нас в созвездии Рыси.

«Эта система представлена ​​в атласе пекулярных галактик, списке, который демонстрирует некоторые из более странных и прекрасных объектов во Вселенной», — говорится в пресс-релизе NASA.

В атлас пекулярных галактик, созданный американским астрономом Хэлтоном Арпом включены 338 галактик, которые нельзя отнести к какому-либо классу в последовательности Хаббла. Именно необычная структура, образованная тремя галактиками, позволила системе Arp 195 попасть в каталог.