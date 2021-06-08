«Хаббл» понаблюдал за «бабочкой» в созвездии Скорпион

Используя космический телескоп Хаббла (HST), астрономы провели наблюдения в ближнем ультрафиолете через ближний инфракрасный диапазон молодой планетарной туманности, известной как NGC 6302.

Планетарные туманности — это расширяющиеся оболочки из газа и пыли, которые были выброшены из звезды в процессе ее эволюции от звезды главной последовательности в красного гиганта или белого карлика. Они относительно редки, но важны для астрономов, изучающих химическую эволюцию звезд и галактик.

Расположенная на расстоянии 3400 световых лет в созвездии Скорпиона, NGC 6302, также известная как туманность Жук и туманность Бабочка, представляет собой двухлепестковую планетарную туманность с узкой талией, богатую пылью и молекулярным газом. Относительная близость к Земле делает её отличной целью для визуализации с высоким разрешением, направленной на понимание происхождения и эволюции биполярных структур в популяции известных планетарных туманностей.