«Хаббл» понаблюдал за «бабочкой» в созвездии Скорпион
Используя космический телескоп Хаббла (HST), астрономы провели наблюдения в ближнем ультрафиолете через ближний инфракрасный диапазон молодой планетарной туманности, известной как NGC 6302.
Планетарные туманности — это расширяющиеся оболочки из газа и пыли, которые были выброшены из звезды в процессе ее эволюции от звезды главной последовательности в красного гиганта или белого карлика. Они относительно редки, но важны для астрономов, изучающих химическую эволюцию звезд и галактик.
Расположенная на расстоянии 3400 световых лет в созвездии Скорпиона, NGC 6302, также известная как туманность Жук и туманность Бабочка, представляет собой двухлепестковую планетарную туманность с узкой талией, богатую пылью и молекулярным газом. Относительная близость к Земле делает её отличной целью для визуализации с высоким разрешением, направленной на понимание происхождения и эволюции биполярных структур в популяции известных планетарных туманностей.
Поэтому группа астрономов во главе с Джоэлем Х. Кастнером из Рочестерского технологического института (RIT) использовала камеру «Хаббла» с широким полем зрения 3 (WFC3), чтобы получить исчерпывающие одновременные наборы изображений от ближнего УФ до ближнего ИК (от 243 нм до 1.6 мкм) эмиссионных линий NGC 6302.
Снимки телескопа показывают, что NGC 6302 имеет пыльную тороидальную экваториальную структуру, которая разделяет полярные доли туманности пополам и тонкие структуры (такие как сгустки, узлы и волокна) внутри долей. Такая морфология необычна для биполярных планетарных туманностей, отмечают исследователи.
Центральная звезда туманности была обнаружена «Хабблом» в 2009 году, температура ее поверхности превышает 200 000 градусов по Цельсию, что делает ее одной из самых горячих известных звезд.