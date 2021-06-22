«Хаббл» понаблюдал за финальной стадией слияния галактик в далеком космосе

Астрономы с помощью космического телескопа «Хаббл» сделали новую завораживающую фотографию взаимодействующей галактической системы IC 1623.

Эта пара галактик, также известная как Arp 236, ESO 541-23 и IRAS 01053-1746, была обнаружена 19 ноября 1897 года американским астрономом Льюисом Свифтом. «Хаббл» уже проводил наблюдения за этой системой в 2008 году.

Тогда телескоп сделал изображение, используя два фильтра в оптическом и инфракрасном диапазонах волн с помощью усовершенствованной камеры для исследований (ACS).

Новое изображение составлено из наблюдений, полученных с помощью широкоугольной камеры 3 (WFC3) в ультрафиолетовой, инфракрасной и оптической частях спектра. Снимок основан на данных, полученных с помощью восьми фильтров. Цвет получается в результате присвоения разных оттенков каждому монохроматическому изображению, связанному с отдельным фильтром.