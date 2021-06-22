«Хаббл» понаблюдал за финальной стадией слияния галактик в далеком космосе

Астрономы с помощью космического телескопа «Хаббл» сделали новую завораживающую фотографию взаимодействующей галактической системы IC 1623.
Эта пара галактик, также известная как Arp 236, ESO 541-23 и IRAS 01053-1746, была обнаружена 19 ноября 1897 года американским астрономом Льюисом Свифтом. «Хаббл» уже проводил наблюдения за этой системой в 2008 году.
Тогда телескоп сделал изображение, используя два фильтра в оптическом и инфракрасном диапазонах волн с помощью усовершенствованной камеры для исследований (ACS).
Новое изображение составлено из наблюдений, полученных с помощью широкоугольной камеры 3 (WFC3) в ультрафиолетовой, инфракрасной и оптической частях спектра. Снимок основан на данных, полученных с помощью восьми фильтров. Цвет получается в результате присвоения разных оттенков каждому монохроматическому изображению, связанному с отдельным фильтром.
Одна из двух галактик в системе IC 1623 имеет значительное количество теплого и плотного газа. Такой газ также находится в области перекрытия, соединяющей два ядра.
Пара приближается к финальной стадии своего слияния, когда сильный центральный приток газа вызовет интенсивную активность звездообразования, которая может повысить инфракрасную светимость выше сверхсветового порога.
«Две галактики находятся на заключительной стадии слияния, и мы ожидаем, что мощный приток газа воспламенит неистовую вспышку звездообразования в образовавшейся компактной галактике со вспышкой звездообразования», — пишут астрономы.
Система IC 1623 находится в созвездии Кита примерно в 269 миллионах световых лет от нас.
13 июня космический телескоп «Хаббл» прекратил работу из-за поломки модуля памяти бортового компьютера полезной нагрузки. Попытки устранить неисправность до сих пор остаются безуспешными. Как говорится в заявлении NASA, научные инструменты телескопа останутся в безопасном режиме, пока проблема не будет решена.