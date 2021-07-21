«Хаббл» прислал на Землю первые снимки после поломки

На прошлой неделе Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщило об успешном завершении операции, которая позволила вернуть к жизни космический телескоп «Хаббл», не функционировавший более месяца.

Среди первых целей возобновившего работу телескопа оказались шаровые звездные скопления, причудливые галактики, а также полярные сияния на Юпитере. Первым делом операторы «Хаббла» обратили внимание на необычные галактики, которые изучаются в рамках программы, возглавляемой Джулианной Далкантон из Вашингтонского университета в Сиэтле.

На снимке слева представлена редкая пара взаимодействующих галактик в южном полушарии, получившая обозначение ARP-MADORE2115-273. Она находится на расстоянии 297 миллионов световых лет от нас.

Правый снимок демонстрирует ARP-MADORE0002-503 — галактику с необычными протяженными спиральными рукавами на расстоянии 490 миллионов световых лет от Земли. Ее рукава простираются в радиусе 163 000 световых лет, что делает галактику в три раза более обширной, чем наш Млечный Путь. В то время как у большинства дисковых галактик есть четное количество спиральных рукавов, у этой их три.