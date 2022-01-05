«Хаббл» проводил 2021 год снимком «ухмыляющейся» галактики

В 2014 году астрономы-любители из Новой Зеландии заметили вспышку света, исходящую от созвездия Центавра. Позже NASA уточнило, что это пламя было массивным взрывом сверхновой в другой галактике. Она находилась в невероятных 57 миллионах световых лет от нашего Млечного Пути.
Теперь эта галактика вновь попала в центр внимания астрономов, поскольку ее снимок стал последним, опубликованным миссией «Хаббла» в 2021 году.
«Астрономы-любители часто делают интригующие открытия, особенно в отношении мимолетных астрономических явлений, таких как сверхновые звезды и кометы», – говорится в сообщении NASA.
На снимке показана галактика NGC 3568 с ее туманным газом и мерцающими звездами, бурлящими в космосе, за очень яркими и гораздо более близкими звездами из нашей собственной Галактики.
Звездные реки NGC 3568 закручиваются в виде перемычки, на которой видны два широких рукава сбоку. Спиральные галактики с перемычкой отличаются от других спиральных галактик Вселенной, потому что их рукава не изгибаются полностью к центру галактики, а соединяются с центральной прямой линией звезд.
Посмотрите на другие образчики космической красоты от «Хаббла»:
— шаровое скопление с красочной россыпью звезд;
— зарождение звезды в далекой галактике;
— галактику Мессье 61 во всем её великолепии;
— галактику — «расплавленное кольцо»;
— «пушистый комочек» — флоккулентную галактику из Волос Вероники;
— галактику, в которой «съели» звезду;
— как сталкиваются галактики;
— космический шторм;
— взрыв, который тянется 180 лет.