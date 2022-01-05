«Хаббл» проводил 2021 год снимком «ухмыляющейся» галактики

В 2014 году астрономы-любители из Новой Зеландии заметили вспышку света, исходящую от созвездия Центавра. Позже NASA уточнило, что это пламя было массивным взрывом сверхновой в другой галактике. Она находилась в невероятных 57 миллионах световых лет от нашего Млечного Пути.

Теперь эта галактика вновь попала в центр внимания астрономов, поскольку ее снимок стал последним, опубликованным миссией «Хаббла» в 2021 году.

«Астрономы-любители часто делают интригующие открытия, особенно в отношении мимолетных астрономических явлений, таких как сверхновые звезды и кометы», – говорится в сообщении NASA.

На снимке показана галактика NGC 3568 с ее туманным газом и мерцающими звездами, бурлящими в космосе, за очень яркими и гораздо более близкими звездами из нашей собственной Галактики.

Звездные реки NGC 3568 закручиваются в виде перемычки, на которой видны два широких рукава сбоку. Спиральные галактики с перемычкой отличаются от других спиральных галактик Вселенной, потому что их рукава не изгибаются полностью к центру галактики, а соединяются с центральной прямой линией звезд.

Посмотрите на другие образчики космической красоты от «Хаббла»:

— шаровое скопление с красочной россыпью звезд;

— зарождение звезды в далекой галактике;

— галактику Мессье 61 во всем её великолепии;

— галактику — «расплавленное кольцо»;

— «пушистый комочек» — флоккулентную галактику из Волос Вероники;

— галактику, в которой «съели» звезду;

— как сталкиваются галактики;

— космический шторм;

— взрыв, который тянется 180 лет.