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Космос

«Хаббл» проводил 2021 год снимком «ухмыляющейся» галактики

National Geographic Россия
05 января 2022
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Фото: NASA / ESA / Hubble
Пока запущенный в декабре «Уэбб» не начал научную работу, телескоп-ветеран продолжает радовать нас новыми фантастическими изображениями.

В 2014 году астрономы-любители из Новой Зеландии заметили вспышку света, исходящую от созвездия Центавра. Позже NASA уточнило, что это пламя было массивным взрывом сверхновой в другой галактике. Она находилась в невероятных 57 миллионах световых лет от нашего Млечного Пути.

Теперь эта галактика вновь попала в центр внимания астрономов, поскольку ее снимок стал последним, опубликованным миссией «Хаббла» в 2021 году. 

«Астрономы-любители часто делают интригующие открытия, особенно в отношении мимолетных астрономических явлений, таких как сверхновые звезды и кометы», – говорится в сообщении NASA. 

На снимке показана галактика NGC 3568 с ее туманным газом и мерцающими звездами, бурлящими в космосе, за очень яркими и гораздо более близкими звездами из нашей собственной Галактики.

Звездные реки NGC 3568 закручиваются в виде перемычки, на которой видны два широких рукава сбоку. Спиральные галактики с перемычкой отличаются от других спиральных галактик Вселенной, потому что их рукава не изгибаются полностью к центру галактики, а соединяются с центральной прямой линией звезд.

Посмотрите на другие образчики космической красоты от «Хаббла»:

шаровое скопление с красочной россыпью звезд;
зарождение звезды в далекой галактике;
— галактику Мессье 61 во всем её великолепии;
— галактику — «расплавленное кольцо»;
«пушистый комочек» — флоккулентную галактику из Волос Вероники;
— галактику, в которой «съели» звезду;
— как сталкиваются галактики;
космический шторм;
— взрыв, который тянется 180 лет.

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