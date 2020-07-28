«Хаббл» заметил покраснение в северном полушарии Сатурна

С момента своего запуска в 1990 году космический телескоп «Хаббл» провел более 1,3 миллиона наблюдений, но большинство из них представляли собой изображения далеких звезд, туманностей или галактик.

Однако изредка «Хаббл» обращает взор на наш внутренний космический двор и представляет крупные планы планет Солнечной системы, что позволяет ученым следить за ними без дорогостоящих и долгосрочных космических миссий к самим планетам.

Ранее в этом месяце «Хаббл» сделал четкое изображение Сатурна с расстояния 1,35 миллиарда километров, позволив исследователям узнать новые подробности о планете.

Сейчас в северном полушарии Сатурна лето, что, как мы видим, означает, что его верхняя северная половина наклонена к нам и Солнцу. Но это не вполне лето в привычном нам представлении. Газовый гигант получает большую часть своего тепла изнутри, а не от Солнца, а средняя температура верхних слоев атмосферы планеты составляет -178 °C.

В северном полушарии Сатурна была обнаружена легкая красноватая дымка. Ученые полагают, что это явление может быть связано с высокой температурой солнечного света, изменяющей атмосферную циркуляцию на планете.

Кроме того, на снимке можно заметить два из 82 спутников Сатурна: Мимас, крошечная точка справа на изображении, и Энцелад, точка покрупнее внизу.

В настоящее время в NASA идет разработка миссии Dragonfly, в ходе которой предполагается высадка ровера на Титан, крупнейший спутник Сатурна. Целью исследований будет поиск пребиотической химии и возможности существования жизни на ледяной луне. Запуск миссии запланирован на 2026 год.

Посмотрите на другие образчики космической красоты от «Хаббла»:

– «пушистый комочек» — флоккулентную галактику из Волос Вероники;

— галактику, в которой «съели» звезду;

— галактику — «летающую тарелку»;

— как сталкиваются галактики;

— как умрет Солнце;

— космический шторм;

— взрыв, который тянется 180 лет.