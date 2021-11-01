«Хаббл» сделал завораживающий снимок оранжевой углеродной звезды

На снимке, который опубликовали сотрудники миссии «Хаббл», показана углеродная звезда CW Leonis. Изображение включает наблюдения телескопа 2011 и 2016 годов, полученные с помощью широкоугольной камеры 3 «Хаббла» (WFC3). Звезда наиболее ярко проявляет себя в красных фильтрах R и I, и поэтому тлеющий оранжевый цвет, пронизывающий центр изображения, хорошо передает ее реальный цвет.

CW Leonis находится в 400 световых годах от нас в созвездии Льва и представляет собой углеродную звезду – поздний вид обычных красных гигантов, в атмосфере которых содержится больше углерода, чем кислорода. Звезда также известна под именами IRC +10216 и LEDA 142705. Она имеет оранжево-красный цвет из-за относительно низкой температуры поверхности: 1260 градусов по Цельсию.

«Когда у звезд малых и средних масс заканчивается водородное топливо в их ядрах, внешнее давление, которое уравновешивает давление гравитации, выходит из равновесия и вызывает коллапс звезды. Когда ядро ​​схлопывается, оболочка из плазмы, окружающая ядро, становится достаточно горячей, чтобы начать плавление водорода, генерируя достаточно тепла, чтобы резко расширить внешние слои звезды и превратить ее в раздутого красного гиганта», – пишут астрономы «Хаббла».

По словам ученых, звезды на этом этапе жизни выбрасывают огромное количество газа и пыли в космос, в конечном итоге сбрасывая свои внешние слои. В случае CW Leonis этот процесс окружил звезду плотным покровом черноватой пыли.