«Хаббл» сделал завораживающий снимок оранжевой углеродной звезды

На снимке, который опубликовали сотрудники миссии «Хаббл», показана углеродная звезда CW Leonis. Изображение включает наблюдения телескопа 2011 и 2016 годов, полученные с помощью широкоугольной камеры 3 «Хаббла» (WFC3). Звезда наиболее ярко проявляет себя в красных фильтрах R и I, и поэтому тлеющий оранжевый цвет, пронизывающий центр изображения, хорошо передает ее реальный цвет.
CW Leonis находится в 400 световых годах от нас в созвездии Льва и представляет собой углеродную звезду – поздний вид обычных красных гигантов, в атмосфере которых содержится больше углерода, чем кислорода. Звезда также известна под именами IRC +10216 и LEDA 142705. Она имеет оранжево-красный цвет из-за относительно низкой температуры поверхности: 1260 градусов по Цельсию.
«Когда у звезд малых и средних масс заканчивается водородное топливо в их ядрах, внешнее давление, которое уравновешивает давление гравитации, выходит из равновесия и вызывает коллапс звезды. Когда ядро схлопывается, оболочка из плазмы, окружающая ядро, становится достаточно горячей, чтобы начать плавление водорода, генерируя достаточно тепла, чтобы резко расширить внешние слои звезды и превратить ее в раздутого красного гиганта», – пишут астрономы «Хаббла».
По словам ученых, звезды на этом этапе жизни выбрасывают огромное количество газа и пыли в космос, в конечном итоге сбрасывая свои внешние слои. В случае CW Leonis этот процесс окружил звезду плотным покровом черноватой пыли.
«Наряду с дымчатой вуалью CW Leonis, яркие оранжевые и зеленые оттенки этого изображения делают его подходящим для празднования Хэллоуина. Изображение напоминает зловещий глаз космических размеров, выглядывающий из облака дыма», – отмечают сотрудники миссии «Хаббл».
CW Leonis дает астрономам возможность понять взаимодействие между звездой и окружающей ее оболочкой. Это особенно интересный объект для изучения, поскольку оболочка CW Leonis относительно турбулентна, со сложной внутренней структурой, которая, по мнению астрономов, может быть создана близлежащей звездой-компаньоном.
«Яркие лучи света, исходящие от CW Leonis, являются одной из самых интригующих частей этого изображения, поскольку они изменили яркость за 15-летний период – невероятно короткий промежуток времени с астрономической точки зрения. Разрывы в пелене пыли, окружающей CW Leonis, могут позволить этим лучам звездного света проникнуть сквозь нее и осветить пыль дальше от звезды.
Однако точная причина резких изменений их яркости пока не выяснена. Подробные наблюдения телескопа за звездой, сделанные за последние два десятилетия, также показывают расширение кольцевых нитей выброшенного вещества вокруг светила – внешних слоев, оторванных CW Leonis», – пишут исследователи.
Посмотрите на другие образчики космической красоты от «Хаббла»:
— шаровое скопление с красочной россыпью звезд;
— зарождение звезды в далекой галактике;
— галактику Мессье 61 во всем её великолепии;
— галактику — «расплавленное кольцо»;
— «пушистый комочек» — флоккулентную галактику из Волос Вероники;
— галактику, в которой «съели» звезду;
— как сталкиваются галактики;
— космический шторм;
— взрыв, который тянется 180 лет.