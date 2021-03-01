«Хаббл» сфотографировал галактику, протянувшуюся на 200 000 световых лет

«Хаббл» запечатлел галактику NGC 2336, которая простирается на 200 тысяч световых лет. Объект относится к спиральным галактикам с перемычкой. Спиральные рукава галактики сверкают молодыми звездами, видимыми в ярком голубом свете.

NGC 2336 была обнаружена в 1876 году немецким астрономом Вильгельмом Темпелем с помощью 28-сантиметрового телескопа.

В 1987 году в NGC 2336 возникла сверхновая типа Ia, единственная наблюдаемая сверхновая в галактике с момента ее открытия 111 годами ранее.