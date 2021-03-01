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Космос

«Хаббл» сфотографировал галактику, протянувшуюся на 200 000 световых лет

National Geographic Россия
01 марта 2021
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Она находится в созвездии Жираф.

«Хаббл» запечатлел галактику NGC 2336, которая простирается на 200 тысяч световых лет. Объект относится к спиральным галактикам с перемычкой. Спиральные рукава галактики сверкают молодыми звездами, видимыми в ярком голубом свете.

NGC 2336 была обнаружена в 1876 году немецким астрономом Вильгельмом Темпелем с помощью 28-сантиметрового телескопа. 

В 1987 году в NGC 2336 возникла сверхновая типа Ia, единственная наблюдаемая сверхновая в галактике с момента ее открытия 111 годами ранее.

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В 2005 году, при работе с космическим телескопом «Спитцер» и основываясь на более ранних наблюдениях, астрономы установили, что Млечный Путь также следует относить к спиральным галактикам с перемычкой. В известной человечеству вселенной перемычку имеют примерно две трети спиральных галактик.

По существующим гипотезам, перемычки являются очагами звездообразования, поддерживающими рождение звезд в своих центрах. Предполагается, что посредством орбитального резонанса они пропускают сквозь себя газ из спиральных ветвей. Этот механизм и обеспечивает приток строительного материала для рождения новых звезд.

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