«Хаббл» сфотографировал галактику, протянувшуюся на 200 000 световых лет

«Хаббл» запечатлел галактику NGC 2336, которая простирается на 200 тысяч световых лет. Объект относится к спиральным галактикам с перемычкой. Спиральные рукава галактики сверкают молодыми звездами, видимыми в ярком голубом свете.
NGC 2336 была обнаружена в 1876 году немецким астрономом Вильгельмом Темпелем с помощью 28-сантиметрового телескопа.
В 1987 году в NGC 2336 возникла сверхновая типа Ia, единственная наблюдаемая сверхновая в галактике с момента ее открытия 111 годами ранее.
В 2005 году, при работе с космическим телескопом «Спитцер» и основываясь на более ранних наблюдениях, астрономы установили, что Млечный Путь также следует относить к спиральным галактикам с перемычкой. В известной человечеству вселенной перемычку имеют примерно две трети спиральных галактик.
По существующим гипотезам, перемычки являются очагами звездообразования, поддерживающими рождение звезд в своих центрах. Предполагается, что посредством орбитального резонанса они пропускают сквозь себя газ из спиральных ветвей. Этот механизм и обеспечивает приток строительного материала для рождения новых звезд.