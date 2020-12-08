«Хаббл» сфотографировал стремительно исчезающую туманность

Космический телескоп «Хаббл» сделал изображения туманности Скат, которая угасает стремительными по космическим меркам темпами. Эта туманность представляет собой облако в космосе, окружающее умирающую звезду.

В космосе большинство событий происходит очень долго. Вот почему астрономы были так удивлены, сравнив два изображения туманности Скат, сделанные с разницей 20 лет. Эти снимки отчетливо демонстрируют затухание облака, расположенного примерно в 18 000 световых годах от Земли. На изображении можно заметить не только потускнение, но и изменение формы газовых оболочек, окружающих центральную звезду туманности.

Ярко-синие флуоресцентные усики и газовые нити к центру туманности почти исчезли, как и волнистые края, которые дали этой туманности название.

Скат относится к планетарным туманностям. Они образуются при гибели звезды, когда светило сбрасывает наружу свои внешние слои. Считается, что такие объекты существуют десятки тысяч лет, что совсем немного в космических масштабах, однако на этот раз угасание туманности происходит чрезвычайно быстро.