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Космос

«Хаббл» сфотографировал стремительно исчезающую туманность

National Geographic Россия
08 декабря 2020
Туманность Скат
Ученые считают, что уже через 20-30 лет ее будет почти не видно.

Космический телескоп «Хаббл» сделал изображения туманности Скат, которая угасает стремительными по космическим меркам темпами. Эта туманность представляет собой облако в космосе, окружающее умирающую звезду.

В космосе большинство событий происходит очень долго. Вот почему астрономы были так удивлены, сравнив два изображения туманности Скат, сделанные с разницей 20 лет. Эти снимки отчетливо демонстрируют затухание облака, расположенного примерно в 18 000 световых годах от Земли. На изображении можно заметить не только потускнение, но и изменение формы газовых оболочек, окружающих центральную звезду туманности.

Ярко-синие флуоресцентные усики и газовые нити к центру туманности почти исчезли, как и волнистые края, которые дали этой туманности название.

Скат относится к планетарным туманностям. Они образуются при гибели звезды, когда светило сбрасывает наружу свои внешние слои. Считается, что такие объекты существуют десятки тысяч лет, что совсем немного в космических масштабах, однако на этот раз угасание туманности происходит чрезвычайно быстро.

Исследователи также обнаружили беспрецедентные изменения в свете, излучаемом азотом, водородом и кислородом, испускаемым умирающей звездой в центре туманности. В частности, в период с 1996 по 2016 год яркость излучения кислорода упала почти в 1000 раз.

«Изменения в туманностях наблюдались и раньше, но здесь мы видим изменения в фундаментальной структуре туманности. В большинстве исследований туманность обычно становится больше. Здесь она коренным образом меняет свою форму и становится слабее, причем в беспрецедентном масштабе времени. Более того, к нашему удивлению, она не растет. В действительности, некогда яркое внутреннее эллиптическое кольцо, кажется, сжимается по мере того, как тускнеет», — Брюс Балик, ведущий автор исследования из Вашинтонского университета.

Исследователи считают, что затухание может быть связано с центральной звездой туманности, которая называется SAO 244567. «Быстрые изменения туманности являются реакцией на ее центральную звезду, которая расширяется из-за падения температуры и, в свою очередь, дает меньше ионизирующего излучения», — пишут авторы работы.

По оценкам ученых, при нынешних темпах затухания туманность будет едва заметна уже через 20-30 лет.

Туманность Скат была открыта «Хабблом» в 1996 году, после того как знаменитый телескоп смог зафиксировать последние стадии жизни SAO 244567.

Посмотрите и на другие фантастические снимки «Хаббла».

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