«Хаббл» сфотографировал стремительно исчезающую туманность

Космический телескоп «Хаббл» сделал изображения туманности Скат, которая угасает стремительными по космическим меркам темпами. Эта туманность представляет собой облако в космосе, окружающее умирающую звезду.
В космосе большинство событий происходит очень долго. Вот почему астрономы были так удивлены, сравнив два изображения туманности Скат, сделанные с разницей 20 лет. Эти снимки отчетливо демонстрируют затухание облака, расположенного примерно в 18 000 световых годах от Земли. На изображении можно заметить не только потускнение, но и изменение формы газовых оболочек, окружающих центральную звезду туманности.
Ярко-синие флуоресцентные усики и газовые нити к центру туманности почти исчезли, как и волнистые края, которые дали этой туманности название.
Скат относится к планетарным туманностям. Они образуются при гибели звезды, когда светило сбрасывает наружу свои внешние слои. Считается, что такие объекты существуют десятки тысяч лет, что совсем немного в космических масштабах, однако на этот раз угасание туманности происходит чрезвычайно быстро.
Hubble images of the Stingray Nebula taken 20 years apart show the nebula's changing shape and a dramatic loss of brightness. Find out more: https://t.co/iw0BFGeimq pic.twitter.com/UCtN8lDTLI— Hubble (@NASAHubble) December 3, 2020
Исследователи также обнаружили беспрецедентные изменения в свете, излучаемом азотом, водородом и кислородом, испускаемым умирающей звездой в центре туманности. В частности, в период с 1996 по 2016 год яркость излучения кислорода упала почти в 1000 раз.
Исследователи считают, что затухание может быть связано с центральной звездой туманности, которая называется SAO 244567. «Быстрые изменения туманности являются реакцией на ее центральную звезду, которая расширяется из-за падения температуры и, в свою очередь, дает меньше ионизирующего излучения», — пишут авторы работы.
По оценкам ученых, при нынешних темпах затухания туманность будет едва заметна уже через 20-30 лет.
Туманность Скат была открыта «Хабблом» в 1996 году, после того как знаменитый телескоп смог зафиксировать последние стадии жизни SAO 244567.
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