«Хаббл» снова перевели в безопасный режим. Что стряслось на этот раз?

«Инструменты "Хаббла" для проведения научных исследований переведены в безопасный режим в понедельник из-за проблем с синхронизацией с внутренней коммуникацией телескопа. Научные исследования приостановлены на время расследования причин проблемы специалистами. Сами инструменты находятся в хорошем состоянии», – говорится в сообщении.

13 июня 2021 года космический телескоп «Хаббл» вышел из строя, и инженеры NASA потратили месяц, проводя диагностические тесты и пытаясь реанимировать знаменитый аппарат. Было выявлено, что возможная причина проблемы связана с блоком управления питанием.

16 июля специалисты смогли подключить резервные блок питания и блок управления, а также средства форматирования научных данных к другой стороне модуля Научного инструментария, управления и обработки данных (SI C&DH). Помимо этого, ряд видов оборудования на борту «Хаббла» было переключено к резервному модулю через альтернативные интерфейсы. По итогам работ резервная система была приведена в нормальный режим.