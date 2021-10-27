«Хаббл» снова перевели в безопасный режим. Что стряслось на этот раз?

Космический телескоп «Хаббл» переведен в безопасный режим из-за проблем с внутренней коммуникацией, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) во вторник в твиттере.
Hubble’s science instruments went into safe mode on Monday after experiencing synchronization issues with internal spacecraft communications. Science observations have been temporarily suspended while the team investigates the issue. The instruments remain in good health.— Hubble (@NASAHubble) October 25, 2021
«Инструменты "Хаббла" для проведения научных исследований переведены в безопасный режим в понедельник из-за проблем с синхронизацией с внутренней коммуникацией телескопа. Научные исследования приостановлены на время расследования причин проблемы специалистами. Сами инструменты находятся в хорошем состоянии», – говорится в сообщении.
13 июня 2021 года космический телескоп «Хаббл» вышел из строя, и инженеры NASA потратили месяц, проводя диагностические тесты и пытаясь реанимировать знаменитый аппарат. Было выявлено, что возможная причина проблемы связана с блоком управления питанием.
16 июля специалисты смогли подключить резервные блок питания и блок управления, а также средства форматирования научных данных к другой стороне модуля Научного инструментария, управления и обработки данных (SI C&DH). Помимо этого, ряд видов оборудования на борту «Хаббла» было переключено к резервному модулю через альтернативные интерфейсы. По итогам работ резервная система была приведена в нормальный режим.
Еще один переход в безопасный режим в этом году был проведен в марте. Тогда специалисты быстро устранили мелкие неполадки в работе телескопа.
«Хаббл» был запущен в 1990 году. За 31 год своей работы телескоп провел более 1,5 миллиона исследований Вселенной, на основе которых было подготовлено более 18 тысяч научных работ.