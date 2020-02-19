«Хаббл» снял еще одну шикарную спиральную галактику. NASA признала ее «Изображением недели»!

Главный герой нового изображения, сделанного «Хабблом», — это спиральная галактика NGC 4689, открытая еще в 1784 году английским астрономом Уильямом Гершелем.

В отличие от других спиральных галактик, NGC 4689 содержит меньше материалов, необходимых для звездообразования. Астрономы называют такие галактики «анемичными». В результате на изображении заметен небольшой контраст между спиральными рукавами из звезд, газа, пыли и менее плотными областями между ними. Это значит, что в NGC 4689 процесс звездообразования идет менее активно.

NGC 4689 находится в созвездии Волосы Вероники на расстоянии 54 миллионов световых лет от Земли. Ее изображение в исполнении «Хаббла» было признано лучшим за неделю на сайте NASA.

Посмотрите на другие образчики космической красоты от «Хаббла»:

– галактику — «летающую тарелку»;

– как сталкиваются галактики;

– как умрет Солнце;

– галактику-одиночку;

– космический шторм;

– взрыв, который тянется 180 лет.