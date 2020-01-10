«Хаббл» снял еще одну спиральную галактику. Она гигантская и фантастически красивая!

Спиральная галактика UGC 2885 находится в созвездии Персея на расстоянии 232 миллионов световых лет от Земли. Она примерно в 2,5 раза шире, чем Млечный Путь, и содержит примерно в 10 раз больше звезд, что делает ее одной из крупнейших галактик в локальной вселенной.

Гигантские размеры UGC 2885 – это то, над чем астрономы ломают голову не первое десятилетие. Астроном Бенни Холверда, изучавший присланные «Хабблом» данные, предполагает, что, возможно, разгадка кроется в относительной изолированности UGC 2885: вокруг нее нет других галактик, в которые она могла бы врезаться и повредить форму своего диска.

Команда, работавшая над изображением UGC 2885, называет ее «галактикой Рубин». По словам Холверды, исследование было вдохновлено трудами Веры Рубин, великого американского астронома, в частности, изучавшей UGC 2885 в 1980 году и доказавшей, что большую часть массы этой галактики составляет темная материя.

Более детальное изучение UGC 2885 продолжится в 2021 году, когда будет запущен супертелескоп JWST (James Webb Space Telescope).