«Хаббл» снял галактику – «летающую тарелку»

«Хаббл» сделал снимок галактики IC 2051 в тусклом приполярном созвездии южного полушария Столовая гора. Эта галактика находится на расстоянии около 85 миллионов световых лет от Земли.

IC 2051 попала в объетивы «Хаббла» при исследовании ярких центральных областей спиральных галактик. Такие объекты при взгляде на них сбоку имеют форму летающих тарелок. Они представляют собой тонкий плоский диск с объемной выпуклостью звезд в центре. Считается, что эти выпуклости играют ключевую роль в эволюции галактик и влияют на рост сверхмассивных черных дыр, скрывающихся в центрах большинства спиралей.

Это изображение содержит данные с широкоугольной камеры 3 «Хаббла» на видимой и инфракрасной длинах волн.

Посмотрите на другую красоту, присланную «Хабблом»:

- как сталкиваются галактики;

- как умрет Солнце;

- галактику-одиночку;

- космический шторм;

- взрыв, который тянется 180 лет.