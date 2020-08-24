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Космос

«Хаббл» снял комету NEOWISE крупным планом

Михаил Сысоев
24 августа 2020
NEOWISE
Фото: NASA
Космический телескоп рассмотрел детали самой яркой кометы Северного полушария за последние 23 года.

Космический телескоп «Хаббл» сделал снимки кометы C / 2020 F3 NEOWISE 8 августа. На тот момент комета прошла перигелий (3 июля) и точку максимального сближения с Землей (23 июля). 

Анализ снимков показал, что ядро кометы не разрушилось в результате сближения с Солнцем, а его размер составляет около 4,8 километров в поперечнике. Размер облака из газа и пыли, окружающего ядро, составляет около 18 тысяч километров в диаметре. 

В облаке видны две конусообразные струи, образующиеся в результате сублимации льда в составе ядра кометы, постепенно превращающиеся в более широкие веерообразные структуры из-за вращения ядра.

Фотографии «Хаббла» также могут помочь выявить цвет кометной пыли и то, как этот цвет меняется по мере удаления кометы от Солнца. Это, в свою очередь, может объяснить, как солнечное тепло влияет на состав и структуру пыли и комы кометы. Конечная цель ученых — определить исходные свойства пыли. 

Наблюдение «Хабблом» NEOWISE — это первый случай, когда комета такой яркости была сфотографирована со столь высоким разрешением после ее прохождения мимо Солнца. 

NEOWISE — самая яркая комета, видимая в Северном полушарии после кометы Хейла-Боппа 1997 года. По оценкам ученых, она движется со скоростью более 60 километров в секунду и направляется обратно к внешним границам Солнечной системы. Следующее появление кометы во внутренних границах ожидается через 7000 лет.

Узнайте, как в Солнечной системе нашли астероид, превращающийся в комету.

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