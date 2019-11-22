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Космос

«Хаббл» снял красивейшую спиральную галактику. И она похожа на Млечный Путь!

22 ноября 2019
Спиральная галактика NGC 772. Фото: ESA/Hubble & NASA, A. Seth et al.
Спиральная галактика NGC 772
Фото: ESA/Hubble & NASA, A. Seth et al.
Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало новое изображение, полученное телескопом «Хаббл». В объективе – спиральная галактика NGC 772.

Телескоп «Хаббл» работает на орбите с 1990 года. Именно ему надо сказать спасибо за большинство изображений далеких галактик, туманностей, солнечной активности и других космических красот, что вы видите в интернете и в частности, на Nat-geo.ru.

На этот раз под прицел «Хаббла» попала спиральная галактика NGC 772. Как отмечают в ESA, наличием нескольких галактик-сателлитов она схожа с Млечным Путем. Главным же отличием между ними заключается отсутствие у NGC 772 центральной структуры, так называемой перемычки. Как правило, она состоит из газа и звезд; предположительно, ее функция заключается в том, чтобы передавать через галактическое ядро материю, с помощью которой запускаются такие процессы как, например, формирование новых звезд. 

Посмотрите на другую красоту, присланную «Хабблом»:
- как сталкиваются галактики;
- как умрет Солнце;
- галактику-одиночку;
- космический шторм;
- взрыв, который тянется 180 лет.