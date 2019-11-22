«Хаббл» снял красивейшую спиральную галактику. И она похожа на Млечный Путь!

Телескоп «Хаббл» работает на орбите с 1990 года. Именно ему надо сказать спасибо за большинство изображений далеких галактик, туманностей, солнечной активности и других космических красот, что вы видите в интернете и в частности, на Nat-geo.ru.

На этот раз под прицел «Хаббла» попала спиральная галактика NGC 772. Как отмечают в ESA, наличием нескольких галактик-сателлитов она схожа с Млечным Путем. Главным же отличием между ними заключается отсутствие у NGC 772 центральной структуры, так называемой перемычки. Как правило, она состоит из газа и звезд; предположительно, ее функция заключается в том, чтобы передавать через галактическое ядро материю, с помощью которой запускаются такие процессы как, например, формирование новых звезд.

Посмотрите на другую красоту, присланную «Хабблом»:

- как сталкиваются галактики;

- как умрет Солнце;

- галактику-одиночку;

- космический шторм;

- взрыв, который тянется 180 лет.

