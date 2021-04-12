«Хаббл» снял скопление галактик, искривляющих видимый свет

Альберт Эйнштейн предсказал в своей общей теории относительности, что массивные объекты будут деформировать ткань самого пространства.
Когда свет проходит через один из этих объектов, например, скопление галактик, его путь немного меняется. Этот эффект, известный как гравитационное линзирование, виден только в редких случаях, и только лучшие телескопы могут наблюдать связанные с ним явления.
Новое изображение, полученное космическим телескопом «Хаббл» показывает Abell 2813 — скопление галактик, расположенное в созвездии Кита. Также известное как ACO 2813 и RXC J0043.4-2037, это скопление находится на расстоянии 3,4 миллиарда световых лет от нас.
Вышеупомянутая гравитационная линза позволяет нам видеть более далекие галактики, располагающиеся за скоплением.
«Среди крошечных точек, спиралей и овалов, которые являются галактиками, принадлежащими скоплению, есть несколько отчетливых серповидных форм. Эти изогнутые полумесяцы и s-образные формы света не являются изогнутыми галактиками, а являются светом галактик, которые на самом деле лежат за пределами Abell 2813», — пояснили в NASA.
Изображение было составлено с помощью инструментов Hubble Advanced Camera for Surveys (ACS) и Wide Field Camera 3 (WFC3). Несколько фильтров использовались для выборки оптических волн различной длины.
Посмотрите на другие образчики космической красоты от «Хаббла»:
— галактику — «расплавленное кольцо»;
— «пушистый комочек» — флоккулентную галактику из Волос Вероники;
— галактику, в которой «съели» звезду;
— галактику — «летающую тарелку»;
— как сталкиваются галактики;
— как умрет Солнце;
— космический шторм;
— взрыв, который тянется 180 лет.