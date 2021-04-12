«Хаббл» снял скопление галактик, искривляющих видимый свет

Альберт Эйнштейн предсказал в своей общей теории относительности, что массивные объекты будут деформировать ткань самого пространства.

Когда свет проходит через один из этих объектов, например, скопление галактик, его путь немного меняется. Этот эффект, известный как гравитационное линзирование, виден только в редких случаях, и только лучшие телескопы могут наблюдать связанные с ним явления.

Новое изображение, полученное космическим телескопом «Хаббл» показывает Abell 2813 — скопление галактик, расположенное в созвездии Кита. Также известное как ACO 2813 и RXC J0043.4-2037, это скопление находится на расстоянии 3,4 миллиарда световых лет от нас.