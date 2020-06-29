«Хаббл» обнаружил тень в форме летучей мыши, исходящую от молодой звезды

HBC 672 находится на расстоянии около 1300 световых лет от Земли. Планета, формирующаяся возле нее, наклонена к плоскости газопылевого диска, что может быть причиной его искривления. Исследователи полагают, что эта планета совершает оборот вокруг своей звезды не менее чем за 180 дней. По их оценкам, она находится примерно на таком же расстоянии от своей звезды, как Земля от Солнца.

Понтоппидан и его команда наблюдали тень с помощью нескольких фильтров в течение 13 месяцев. Когда они объединили старые и новые изображения, оказалось, что тень будто переместилась. Исследователи отмечают, что размер тени больше Солнечной системы примерно в 200 раз.

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