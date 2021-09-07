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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
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Космос

«Хаббл» вгляделся в шаровое скопление с красочной россыпью звезд

National Geographic Россия
07 сентября 2021
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Фото: NASA / ESA / Hubble / A. Sarajedini
Оно находится в созвездии Стрельца.

Шаровые скопления представляют собой плотно упакованные сферические образования из сотен тысяч или даже миллионов звезд. Они являются одними из самых старых известных объектов во Вселенной и преимущественно связаны с самыми старыми компонентами галактик.

В нашей галактике Млечный Путь находится по крайней мере 150 таких объектов, и еще несколько, вероятно, скрыты за ее толстым диском. Скопление NGC 6717, которое попало в объектив «Хаббла», находится на расстоянии примерно 7 100 парсеков (23 157 световых лет) от нас в созвездии Стрельца.

Это скопление, также известное как ESO 523-14 и GCl 105, было обнаружено британским астрономом немецкого происхождения Уильямом Гершелем 7 августа 1784 года.

«Шаровые скопления содержат больше звезд в своих центрах, чем на их внешних границах, как наглядно демонстрирует это изображение. Малонаселенные края NGC 6717 резко контрастируют со сверкающим скоплением звезд в ее центре», – астрономы «Хаббла».

Изображение состоит из наблюдений, полученных с помощью широкоугольной камеры 3 «Хаббла» (WFC3) и усовершенствованной камеры для исследований (ACS) в ультрафиолетовой, ближней инфракрасной и оптической частях спектра.

Изображение основано на данных, полученных с помощью пяти фильтров. Цвет получается в результате присвоения разных оттенков каждому монохроматическому изображению, связанному с отдельным фильтром.

Посмотрите на другие образчики космической красоты от «Хаббла»:

зарождение звезды в далекой галактике
— галактику Мессье 61 во всем её великолепии;
— галактику — «расплавленное кольцо»;
«пушистый комочек» — флоккулентную галактику из Волос Вероники;
— галактику, в которой «съели» звезду;
— как сталкиваются галактики;
космический шторм;
— взрыв, который тянется 180 лет.

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