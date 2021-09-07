«Хаббл» вгляделся в шаровое скопление с красочной россыпью звезд

Шаровые скопления представляют собой плотно упакованные сферические образования из сотен тысяч или даже миллионов звезд. Они являются одними из самых старых известных объектов во Вселенной и преимущественно связаны с самыми старыми компонентами галактик.

В нашей галактике Млечный Путь находится по крайней мере 150 таких объектов, и еще несколько, вероятно, скрыты за ее толстым диском. Скопление NGC 6717, которое попало в объектив «Хаббла», находится на расстоянии примерно 7 100 парсеков (23 157 световых лет) от нас в созвездии Стрельца.

Это скопление, также известное как ESO 523-14 и GCl 105, было обнаружено британским астрономом немецкого происхождения Уильямом Гершелем 7 августа 1784 года.