«Хаббл» вгляделся в шаровое скопление с красочной россыпью звезд

Шаровые скопления представляют собой плотно упакованные сферические образования из сотен тысяч или даже миллионов звезд. Они являются одними из самых старых известных объектов во Вселенной и преимущественно связаны с самыми старыми компонентами галактик.
В нашей галактике Млечный Путь находится по крайней мере 150 таких объектов, и еще несколько, вероятно, скрыты за ее толстым диском. Скопление NGC 6717, которое попало в объектив «Хаббла», находится на расстоянии примерно 7 100 парсеков (23 157 световых лет) от нас в созвездии Стрельца.
Это скопление, также известное как ESO 523-14 и GCl 105, было обнаружено британским астрономом немецкого происхождения Уильямом Гершелем 7 августа 1784 года.
Изображение состоит из наблюдений, полученных с помощью широкоугольной камеры 3 «Хаббла» (WFC3) и усовершенствованной камеры для исследований (ACS) в ультрафиолетовой, ближней инфракрасной и оптической частях спектра.
Изображение основано на данных, полученных с помощью пяти фильтров. Цвет получается в результате присвоения разных оттенков каждому монохроматическому изображению, связанному с отдельным фильтром.
Посмотрите на другие образчики космической красоты от «Хаббла»:
— зарождение звезды в далекой галактике
— галактику Мессье 61 во всем её великолепии;
— галактику — «расплавленное кольцо»;
— «пушистый комочек» — флоккулентную галактику из Волос Вероники;
— галактику, в которой «съели» звезду;
— как сталкиваются галактики;
— космический шторм;
— взрыв, который тянется 180 лет.