«Хаббл» заметил симпатичную эмиссионную туманность в созвездии Единорога

Туманность NGC 2313, также имеющая обозначения Парсамян 17 и LDN 1653, была открыта 4 января 1862 года немецким астрономом Генрихом Луи д’Аррестом.

NGC 2313 получает энергию от яркой молодой звезды промежуточных масс под названием V565.

«V565, окруженная четырьмя дифракционными выступами, освещает серебристую веерообразную вуаль из газа и пыли, а правая половина этого изображения скрыта плотным облаком пыли. Туманности схожей формы когда-то назывались кометными туманностями, но это название больше не используется», – пишут астрономы «Хаббла».