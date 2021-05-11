«Хаббл» заметил симпатичную эмиссионную туманность в созвездии Единорога

Туманность NGC 2313, также имеющая обозначения Парсамян 17 и LDN 1653, была открыта 4 января 1862 года немецким астрономом Генрихом Луи д’Аррестом.
NGC 2313 получает энергию от яркой молодой звезды промежуточных масс под названием V565.
«V565, окруженная четырьмя дифракционными выступами, освещает серебристую веерообразную вуаль из газа и пыли, а правая половина этого изображения скрыта плотным облаком пыли. Туманности схожей формы когда-то назывались кометными туманностями, но это название больше не используется», – пишут астрономы «Хаббла».
Новое изображение NGC 2313 составлено из наблюдений, полученных с помощью инструмента Advanced Camera for Surveys (ACS) «Хаббла» в ближней инфракрасной и оптической частях спектра.
Два фильтра – фильтр широкого диапазона V (F606W) и фильтр ближнего инфракрасного диапазона (F814W) – использовались для выборки различных длин волн.
Цвет получается в результате присвоения разных оттенков каждому монохроматическому изображению, связанному с отдельным фильтром.
Посмотрите на другие фототрофеи «Хаббла»:
— галактику-«расплавленное кольцо»;
— «пушистый комочек» — флоккулентную галактику из Волос Вероники;
— галактику, в которой «съели» звезду;
— галактику-«летающую тарелку»;
— как сталкиваются галактики;
— как умрет Солнце;
— космический шторм;
— взрыв, который тянется 180 лет.
— восхитительная спиральная галактика в созвездии Девы
— слияние галактик в 1,4 млрд световых лет от Земли