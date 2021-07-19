«Хаббл» запечатлел изумительный звездный пейзаж в созвездии Скорпиона

Космический телескоп «Хаббл» провел наблюдения за шаровым скоплением NGC 6380, которое находится примерно в 35 000 световых лет от Земли в созвездии Скорпиона.

Шаровые скопления — это сферические группы звезд, удерживаемые вместе гравитацией; они часто содержат одни из самых старых звезд в своих галактиках.

В верхней части изображения находится яркая звезда HD 159073. Она располагается всего в 4000 световых годах от Земли.