Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Космос

«Хаббл» запечатлел изумительный звездный пейзаж в созвездии Скорпиона

National Geographic Россия
19 июля 2021
0001.jpg
Фото: NASA
Это шаровое скопление NGC 6380.

Космический телескоп «Хаббл» провел наблюдения за шаровым скоплением NGC 6380, которое находится примерно в 35 000 световых лет от Земли в созвездии Скорпиона.

Шаровые скопления — это сферические группы звезд, удерживаемые вместе гравитацией; они часто содержат одни из самых старых звезд в своих галактиках.

В верхней части изображения находится яркая звезда HD 159073. Она располагается всего в 4000 световых годах от Земли.

0001.jpg
Читайте такжеИнженеры NASA реанимировали «Хаббл»

Это изображение было получено камерой Hubble Wide Field Camera 3, которая, как следует из ее названия, имеет широкое поле зрения и может отображать относительно большие участки неба с впечатляющей детализацией. 

Скопление NGC 6380 было открыто английским астрономом Джеймсом Данлопом в 1826 году. 

Посмотрите на другие образчики космической красоты от «Хаббла»:

один из самых массивных объектов во Вселенной;
— галактику Мессье 61 во всем её великолепии;
— галактику — «расплавленное кольцо»;
— «пушистый комочек» — флоккулентную галактику из Волос Вероники;
— галактику, в которой «съели» звезду;
— галактику — «летающую тарелку»;
— как сталкиваются галактики;
— как умрет Солнце;
— космический шторм;
— взрыв, который тянется 180 лет.

рекомендации
Пальмы

На солнечной стороне: другие Мальдивы

Вопросительный знак, вопрос

Тест о странных звонках в колл-центр: угадайте, правда или вымысел?

Фотоаппарат generic icon

Особенности ночной пейзажной фотографии