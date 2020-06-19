«Хаббл» запечатлел, как умирают двойные звездные системы

Планетарные туманности на самом деле не имеют никакого отношения к планетам и названы так за поверхностное сходство при наблюдении в телескоп. Они представляют собой оболочку ионизированного газа вокруг центральной звезды, образовавшегося при сбросе внешних слоев красного гиганта или сверхгиганта на завершающей стадии его эволюции.

Обычно планетарные туманности имеют округлую форму с четким краем, но в последние годы с помощью космического телескопа «Хаббл» у многих планетарных туманностей удалось обнаружить очень сложную и своеобразную структуру. В своем новом наблюдении «Хаббл» запечатлел пару туманностей: NGC 6302, которая получила название «Бабочка», и NGC 7027 — «Жемчужный жук».