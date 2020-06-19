«Хаббл» запечатлел, как умирают двойные звездные системы

Планетарные туманности на самом деле не имеют никакого отношения к планетам и названы так за поверхностное сходство при наблюдении в телескоп. Они представляют собой оболочку ионизированного газа вокруг центральной звезды, образовавшегося при сбросе внешних слоев красного гиганта или сверхгиганта на завершающей стадии его эволюции.
Обычно планетарные туманности имеют округлую форму с четким краем, но в последние годы с помощью космического телескопа «Хаббл» у многих планетарных туманностей удалось обнаружить очень сложную и своеобразную структуру. В своем новом наблюдении «Хаббл» запечатлел пару туманностей: NGC 6302, которая получила название «Бабочка», и NGC 7027 — «Жемчужный жук».
Исследователи обнаружили, что обе туманности распадаются очень быстро. Кроме того, они предполагают, что в ядрах туманностей находятся по две звезды, сплетенные в тесном танце друг с другом. Этот процесс создает огромные пылевые облака, которые видны на изображениях «Хаббла».
Когда звезды вращаются друг вокруг друга, одна из них теряет массу, которая поглощается второй звездой. Со временем это может привести к тому, что звезда с более низкой массой будет поглощена своим энергетическим близнецом. Такое взаимодействие, возможно, и привело к образованию такой странной формы туманности как в «Бабочке».
Широкие мультиволновые представления «Хаббла» о каждой туманности помогают исследователям проследить историю ударных волн этих объектов. Такие ударные волны, как правило, возникают, когда свежие быстрые звездные ветры врезаются и сметают медленно расширяющиеся газ и пыль, выбрасываемые звездой в ее недавнем прошлом, образуя пузырьковые полости с четко очерченными стенками.
NGC 6302 находится на расстоянии от 2500 до 3800 световых лет от Земли в созвездии Скорпиона. NGC 7027 находится на расстоянии около 3000 световых лет в созвездии Лебедя.
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