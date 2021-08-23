«Хаббл» запечатлел кольцо Эйнштейна в дальних глубинах космоса

Космический телескоп «Хаббл» запечатлел пару светящихся колец, одно из которых расположено внутри другого. Это редкое явление вызвано отклонением света от двух далеких галактик, которые лежат позади массивной галактики на переднем плане.
Явление гравитационного линзирования, предсказанное общей теорией относительности Альберта Эйнштейна, возникает, когда свет, испускаемый одной галактикой, проходит через другую.
Когда обе галактики точно выстроены в линию, свет образует круг, называемый кольцом Эйнштейна, вокруг галактики переднего плана. Если другая, более далекая галактика находится точно на той же линии обзора, появится второе кольцо большего размера. Шансы запечатлеть такой ракурс настолько малы, что авторы открытия говорят, что «сорвали джекпот» с этим снимком.
Массивная галактика на переднем плане почти идеально выровнена на небе с двумя фоновыми галактиками на разных расстояниях. Галактика переднего плана удалена от нас на 3 миллиарда световых лет. Внутреннее и внешнее кольца состоят из нескольких изображений двух галактик на расстоянии 6 миллиардов и примерно 11 миллиардов световых лет.
Геометрия двух колец Эйнштейна позволила исследователям измерить массу средней галактики, которая составила миллиард солнечных масс. Команда, ответственная за открытие, сообщает, что это первое измерение массы карликовой галактики на космологическом расстоянии.
По словам исследователей из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, это открытие может дать новую информацию о темной материи, темной энергии, природе далеких галактик и даже о кривизне Вселенной. Около 50 таких объектов будет достаточно для измерения содержания темной материи во Вселенной и уравнения состояния темной энергии с точностью до 10 процентов.