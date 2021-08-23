«Хаббл» запечатлел кольцо Эйнштейна в дальних глубинах космоса

Космический телескоп «Хаббл» запечатлел пару светящихся колец, одно из которых расположено внутри другого. Это редкое явление вызвано отклонением света от двух далеких галактик, которые лежат позади массивной галактики на переднем плане.

Явление гравитационного линзирования, предсказанное общей теорией относительности Альберта Эйнштейна, возникает, когда свет, испускаемый одной галактикой, проходит через другую.

Когда обе галактики точно выстроены в линию, свет образует круг, называемый кольцом Эйнштейна, вокруг галактики переднего плана. Если другая, более далекая галактика находится точно на той же линии обзора, появится второе кольцо большего размера. Шансы запечатлеть такой ракурс настолько малы, что авторы открытия говорят, что «сорвали джекпот» с этим снимком.