«Хаббл» запечатлел мириады звезд на одном снимке

В объектив «Хаббла» попало красочное шаровое скопление Паломар 6. Астрономы сообщают, что цветное изображение представляет собой композицию отдельных экспозиций, полученных с помощью широкоугольной камеры 3 «Хаббла» (WFC 3) и усовершенствованной камеры для съемок (ACS).

Шаровые скопления — это плотные системы очень древних звезд, гравитационно связанных в единую структуру размером около 100-200 световых лет в поперечнике. Это одни из самых известных объектов во Вселенной, которые являются пережитками первых эпох образования галактик.

Считается, что в каждой галактике есть шаровые скопления. В некоторых, как например в нашей галактике, их несколько сотен, а в эллиптических галактиках — несколько тысяч.