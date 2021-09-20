«Хаббл» запечатлел мириады звезд на одном снимке

В объектив «Хаббла» попало красочное шаровое скопление Паломар 6. Астрономы сообщают, что цветное изображение представляет собой композицию отдельных экспозиций, полученных с помощью широкоугольной камеры 3 «Хаббла» (WFC 3) и усовершенствованной камеры для съемок (ACS).
Шаровые скопления — это плотные системы очень древних звезд, гравитационно связанных в единую структуру размером около 100-200 световых лет в поперечнике. Это одни из самых известных объектов во Вселенной, которые являются пережитками первых эпох образования галактик.
Считается, что в каждой галактике есть шаровые скопления. В некоторых, как например в нашей галактике, их несколько сотен, а в эллиптических галактиках — несколько тысяч.
«Паломар 6 — это плотно упакованный, примерно сферический набор звезд, расположенный недалеко от центра Млечного Пути, где межзвездный газ и пыль поглощают звездный свет и затрудняют наблюдения», — пишут астрономы «Хаббла».
Это поглощение межзвездным материалом влияет на некоторые длины волн света больше, чем на другие, изменяя цвета астрономических объектов и заставляя их казаться более красными, чем они есть на самом деле. Этот процесс делает определение свойств шаровых скоплений вблизи центра галактики особенно трудным.
Паломар 6, также известный как ESO 520-21, находится в созвездии Змееносца. Змееносец был одним из 48 созвездий, фигурирующих в трудах египетского астронома II века Птолемея, и все они входят в число 88 созвездий, официально признанных сегодня Международным астрономическим союзом.
Посмотрите на другие образчики космической красоты от «Хаббла»:
— зарождение звезды в далекой галактике
— галактику Мессье 61 во всем её великолепии;
— галактику — «расплавленное кольцо»;
— «пушистый комочек» — флоккулентную галактику из Волос Вероники;
— галактику, в которой «съели» звезду;
— как сталкиваются галактики;
— космический шторм;
— взрыв, который тянется 180 лет.