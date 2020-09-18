«Хаббл» запечатлел новый портрет бурь на Юпитере: фото

Считается, что вихри представляют собой относительно неглубокие структуры с глубиной, не превышающей нескольких сотен километров. Большое Красное Пятно, расположенное в южном полушарии, является крупнейшим известным вихрем в Солнечной системе.

Атмосфера Юпитера не имеет четкой нижней границы и постепенно переходит в жидкие недра планеты. Слои атмосферы от самого низкого до самого высокого — это тропосфера, стратосфера, термосфера и экзосфера. Каждый слой имеет характерные градиенты температуры.

Самый нижний слой, тропосфера, представляет собой сложную систему облаков и туманов, состоящую из слоев аммиака, гидросульфида аммония и воды. Верхние облака аммиака, видимые на поверхности Юпитера, организованы в дюжину зональных полос, параллельных экватору, и ограничены мощными зональными атмосферными потоками (ветрами), известными как джеты.

Слева от газового гиганта видна ледяная луна Европа, которая, как считается, содержит потенциальные ингредиенты для жизни.

«Хаббл» ежегодно снимает планеты Солнечной системы в рамках программы Outer Planets Atmospheres Legacy, или OPAL. Наблюдения проводятся для выявления изменений в атмосферах планет, их штормах, ветрах и облаках.

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