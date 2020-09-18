«Хаббл» запечатлел новый портрет бурь на Юпитере: фото

Изображение Юпитера было получено «Хабблом» 25 августа, когда планета находилась в 653 миллионах километров от Земли. Благодаря снимку исследователи получили обновленную сводку погоды турбулентной атмосферы планеты-гиганта.
Уникальная деталь снимка проявилась в средних северных широтах Юпитера в виде яркого белого протяженного шторма, движущегося вокруг планеты со скоростью 560 километров в час. Этот одиночный шлейф появился 18 августа 2020 года, и позже на этой широте ученые заметили еще два менее массивных шторма. Штормы в этом регионе обычно возникают раз в шесть лет.
Большое Красное Пятно Юпитера теперь имеет размер около 15 770. Этот супер-шторм продолжает уменьшаться с 1930 года, но все еще достаточно велик, чтобы поглотить Землю. Овал к югу от Большого Красного Пятна образовался в 2000 году в результате слияния трех вихрей. Изначально он также имел красноватый оттенок, но к настоящему времени стал почти белым.
Считается, что вихри представляют собой относительно неглубокие структуры с глубиной, не превышающей нескольких сотен километров. Большое Красное Пятно, расположенное в южном полушарии, является крупнейшим известным вихрем в Солнечной системе.
Атмосфера Юпитера не имеет четкой нижней границы и постепенно переходит в жидкие недра планеты. Слои атмосферы от самого низкого до самого высокого — это тропосфера, стратосфера, термосфера и экзосфера. Каждый слой имеет характерные градиенты температуры.
Самый нижний слой, тропосфера, представляет собой сложную систему облаков и туманов, состоящую из слоев аммиака, гидросульфида аммония и воды. Верхние облака аммиака, видимые на поверхности Юпитера, организованы в дюжину зональных полос, параллельных экватору, и ограничены мощными зональными атмосферными потоками (ветрами), известными как джеты.
Слева от газового гиганта видна ледяная луна Европа, которая, как считается, содержит потенциальные ингредиенты для жизни.
«Хаббл» ежегодно снимает планеты Солнечной системы в рамках программы Outer Planets Atmospheres Legacy, или OPAL. Наблюдения проводятся для выявления изменений в атмосферах планет, их штормах, ветрах и облаках.
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