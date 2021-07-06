«Хаббл» запечатлел один из самых массивных объектов во Вселенной

Скопление Персея, имеющее в поперечнике примерно 11 миллионов световых лет, названо в честь созвездия, в котором оно находится. Также известный как Abell 426, это один из самых массивных объектов в наблюдаемой Вселенной, содержащий более 1000 галактик, погруженных в огромное газовое облако.

«Персей — важный герой в греческой мифологии, известный тем, что убил Медузу-Горгону, которая была проклята и имела живых змей вместо волос. Учитывая впечатляющий подвиг Персея, кажется уместным, что одноименное скопление галактик является одним из самых больших объектов в известной Вселенной, состоящим из тысяч галактик, лишь некоторые из которых видны на этом изображении», — говорится в сообщении NASA.

На новом снимке телескопа Хаббла показаны два огромных представителя скопления Персея: 2MASX J03193743 + 4137580 и UGC 2665. 2MASX J03193743 + 4137580 классифицируется как линзовидная галактика, а UGC 2665 — спиральная галактика.