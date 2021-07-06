«Хаббл» запечатлел один из самых массивных объектов во Вселенной

Скопление Персея, имеющее в поперечнике примерно 11 миллионов световых лет, названо в честь созвездия, в котором оно находится. Также известный как Abell 426, это один из самых массивных объектов в наблюдаемой Вселенной, содержащий более 1000 галактик, погруженных в огромное газовое облако.
«Персей — важный герой в греческой мифологии, известный тем, что убил Медузу-Горгону, которая была проклята и имела живых змей вместо волос. Учитывая впечатляющий подвиг Персея, кажется уместным, что одноименное скопление галактик является одним из самых больших объектов в известной Вселенной, состоящим из тысяч галактик, лишь некоторые из которых видны на этом изображении», — говорится в сообщении NASA.
На новом снимке телескопа Хаббла показаны два огромных представителя скопления Персея: 2MASX J03193743 + 4137580 и UGC 2665. 2MASX J03193743 + 4137580 классифицируется как линзовидная галактика, а UGC 2665 — спиральная галактика.
Прекрасная детализация изображения достигается благодаря высокому разрешению и высокой чувствительности камеры Hubble Wide Field Camera 3 (WFC3). Этот инструмент чувствителен как к видимому, так и к инфракрасному свету.
Исследователи добавили, что на других длинах волн скопление Персея выглядит совершенно иначе. «В то время как на этом изображении пространства между галактиками кажутся темными и мирными, когда наблюдается рентгеновское излучение, скопление Персея, кажется, горит ярким интенсивным светом», – говорится в сообщении NASA.
В настоящее время «Хаббл» не эксплуатируется из-за поломки, и сотрудники миссии уже три недели не могут реанимировать знаменитый телескоп. Однако данных, собранных «Хабблом» астрономам хватит на многие годы и ожидается, что телескоп окажется причастен ко множеству новых открытий.
Посмотрите на другие образчики космической красоты от «Хаббла»:
— галактику Мессье 61 во всем её великолепии;
— галактику — «расплавленное кольцо»;
— «пушистый комочек» — флоккулентную галактику из Волос Вероники;
— галактику, в которой «съели» звезду;
— галактику — «летающую тарелку»;
— как сталкиваются галактики;
— как умрет Солнце;
— космический шторм;
— взрыв, который тянется 180 лет.