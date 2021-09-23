«Хаббл» запечатлел последствия мощного звездного взрыва

Перед гибелью звезды выбрасывают колоссальное количество материала в пространство вокруг себя, которое освещается собственным светом звезды и звездным ветром. Именно это происходит с AG Carinae — массивной умирающей звездой, находящейся на расстоянии 15 000 световых лет от нас, которая и показана на новых изображениях «Хаббла».

Впрочем, агония AG Carinae жестче, чем у большинства звезд. Этот объект относится к классу голубых переменных звезд, которые являются одними из самых ярких и массивных звезд в галактике. Эти крайне редкие звезды чрезвычайно горячи, светятся очень ярко, а их продолжительность жизни намного короче, чем у других — всего несколько миллионов лет.

Яркость AG Carinae, масса которой примерно в 55–70 раз превышает массу Солнца, довольно существенно колеблется из-за противоборствующих сил: радиационного давления, которое толкает материал наружу, и гравитации, которая стремится сжать звезду внутрь.

Когда у звезды заканчивается топливо для превращения в водород, радиационное давление начинает уменьшаться. Это заставляет звезду сжиматься, при этом материал нагревается по мере приближения к ядру звезды. В свою очередь, это нагревание затем вызывает извержение звезды, выбрасывая материал наружу.