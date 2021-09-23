«Хаббл» запечатлел последствия мощного звездного взрыва

Перед гибелью звезды выбрасывают колоссальное количество материала в пространство вокруг себя, которое освещается собственным светом звезды и звездным ветром. Именно это происходит с AG Carinae — массивной умирающей звездой, находящейся на расстоянии 15 000 световых лет от нас, которая и показана на новых изображениях «Хаббла».
Впрочем, агония AG Carinae жестче, чем у большинства звезд. Этот объект относится к классу голубых переменных звезд, которые являются одними из самых ярких и массивных звезд в галактике. Эти крайне редкие звезды чрезвычайно горячи, светятся очень ярко, а их продолжительность жизни намного короче, чем у других — всего несколько миллионов лет.
Яркость AG Carinae, масса которой примерно в 55–70 раз превышает массу Солнца, довольно существенно колеблется из-за противоборствующих сил: радиационного давления, которое толкает материал наружу, и гравитации, которая стремится сжать звезду внутрь.
Когда у звезды заканчивается топливо для превращения в водород, радиационное давление начинает уменьшаться. Это заставляет звезду сжиматься, при этом материал нагревается по мере приближения к ядру звезды. В свою очередь, это нагревание затем вызывает извержение звезды, выбрасывая материал наружу.
То, что мы видим на снимке «Хаббла», является продуктом именно такого извержения, произошедшего около 10 000 лет назад и содержащего около 15 солнечных масс.
На изображении цвета представляют различные типы материалов. Красный цвет представляет собой ионизированный газ, выброшенный звездой, в основном водород и азот. Синий цвет — это пыль вокруг звезды, освещенная собственным светом звезды.
Считается, что формы и полости в пыли созданы мощным звездным ветром, дующим со скоростью до миллиона километров в час. Этот ветер дует быстрее, чем расширяется газовая туманность (около 250 000 км/ч). Догоняющий ветер врезается в газ, выталкивая его наружу и очищая полость вокруг звезды. Звездный ветер также вырезает пузырьки и нити, видимые в пыли.
Посмотрите на другие образчики космической красоты от «Хаббла»:
— зарождение звезды в далекой галактике
— галактику Мессье 61 во всем её великолепии;
— галактику — «расплавленное кольцо»;
— «пушистый комочек» — флоккулентную галактику из Волос Вероники;
— галактику, в которой «съели» звезду;
— как сталкиваются галактики;
— космический шторм;
— взрыв, который тянется 180 лет.