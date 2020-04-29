«Хаббл» запечатлел распад кометы ATLAS на десятки фрагментов

Европейское космическое агентство опубликовало четкие снимки распада некогда многообещающей кометы на части, сделанные телескопом «Хаббл» 20 и 23 апреля. Эти изображения являются дополнительным доказательством того, что фрагментация комет, вероятно, является распространенным явлением и даже может быть доминирующим механизмом гибели твердых ледяных ядер комет.

«Хаббл» обнаружил примерно 30 фрагментов кометы 20 апреля и 25 фрагментов 23 апреля. Все фрагменты оказались окутаны ярким следом кометной пыли. В момент съемки комета находилась внутри орбиты Марса на расстоянии около 145 миллионов километров от Земли.