«Хаббл» запечатлел распад кометы ATLAS на десятки фрагментов

Европейское космическое агентство опубликовало четкие снимки распада некогда многообещающей кометы на части, сделанные телескопом «Хаббл» 20 и 23 апреля. Эти изображения являются дополнительным доказательством того, что фрагментация комет, вероятно, является распространенным явлением и даже может быть доминирующим механизмом гибели твердых ледяных ядер комет.
«Хаббл» обнаружил примерно 30 фрагментов кометы 20 апреля и 25 фрагментов 23 апреля. Все фрагменты оказались окутаны ярким следом кометной пыли. В момент съемки комета находилась внутри орбиты Марса на расстоянии около 145 миллионов километров от Земли.
Поскольку фрагментация происходит быстро и непредсказуемо, ученым трудно уверенно судить о причинах распада ATLAS. Есть предположение, что комета распадается на куски из-за разрыва материала ядра под действием испаряющихся газов. «Дальнейший анализ данных «Хаббла» может показать, ответственен ли именно этот механизм за распад. Однако это совершенно особенный снимок телескопа, смотрящего на умирающую комету», — отмечает Джуитт.
Комета, которая также известна как C/2019 Y4, была открыта астрономами из объединения Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) в декабре 2019 года. На тот момент она представляла собой тусклый объект, однако спустя всего месяц ее яркость выросла примерно в 4 000 раз.
По подсчетам ученых, комета должна была максимально сблизиться с Землей 23 мая 2020 года. Предсказывалось, что комета могла стать видимой невооруженным глазом в середине мая и оказаться ярчайшей за последние 13 лет.
До середины марта ее светимость нарастала, а потом внезапно комета начала тускнеть.
Ученые предположили, что ледяное ядро кометы дробится и распадается на части. Эту версию подтвердил астроном-любитель Жозе де Кейрос, который 11 апреля сфотографировал три отдельных ее фрагмента.