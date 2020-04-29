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Космос

«Хаббл» запечатлел распад кометы ATLAS на десятки фрагментов

National Geographic Россия
29 апреля 2020
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Космический телескоп зафиксировал окончательную гибель небесного тела, которое могло стать ярчайшей кометой за последние 13 лет.

Европейское космическое агентство опубликовало четкие снимки распада некогда многообещающей кометы на части, сделанные телескопом «Хаббл» 20 и 23 апреля. Эти изображения являются дополнительным доказательством того, что фрагментация комет, вероятно, является распространенным явлением и даже может быть доминирующим механизмом гибели твердых ледяных ядер комет.

«Хаббл» обнаружил примерно 30 фрагментов кометы 20 апреля и 25 фрагментов 23 апреля. Все фрагменты оказались окутаны ярким следом кометной пыли. В момент съемки комета находилась внутри орбиты Марса на расстоянии около 145 миллионов километров от Земли.

«Их внешний вид существенно изменился в течение пары дней, настолько, что довольно трудно связать все факты воедино. Я не знаю, происходит ли это из-за того, что отдельные части вспыхивают и светятся, отражая солнечный свет, работая как мерцающие огни на рождественской елке, или потому, что разные фрагменты появляются в разные дни», — Дэвид Джуитт, профессор планетологии и астрономии в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Поскольку фрагментация происходит быстро и непредсказуемо, ученым трудно уверенно судить о причинах распада ATLAS. Есть предположение, что комета распадается на куски из-за разрыва материала ядра под действием испаряющихся газов. «Дальнейший анализ данных «Хаббла» может показать, ответственен ли именно этот механизм за распад. Однако это совершенно особенный снимок телескопа, смотрящего на умирающую комету», — отмечает Джуитт.

Комета, которая также известна как C/2019 Y4, была открыта астрономами из объединения Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) в декабре 2019 года. На тот момент она представляла собой тусклый объект, однако спустя всего месяц ее яркость выросла примерно в 4 000 раз.

 

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По подсчетам ученых, комета должна была максимально сблизиться с Землей 23 мая 2020 года. Предсказывалось, что комета могла стать видимой невооруженным глазом в середине мая и оказаться ярчайшей за последние 13 лет. 

До середины марта ее светимость нарастала, а потом внезапно комета начала тускнеть.

Ученые предположили, что ледяное ядро кометы дробится и распадается на части. Эту версию подтвердил астроном-любитель Жозе де Кейрос, который 11 апреля сфотографировал три отдельных ее фрагмента.

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