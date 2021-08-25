Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Космос

«Хаббл» запечатлел рождение массивной звезды в центре далекой галактики

National Geographic Россия
25 августа 2021
0001.webp
Фото: NASA
Астрономы называют этот регион «звездным питомником».

Космический телескоп «Хаббл» сделал новый снимок ярких молодых звезд, выглядывающих из космических яслей – облака пыли, в котором рождаются звезды.

Этот звездный питомник находится в созвездии Близнецов в 50 световых годах от нас и имеет официальное обозначение AFGL 5180. Это одна из многих областей звездообразования, которая имеет нужную плотность пыли и газа, чтобы этот материал в конечном итоге схлопывался в звезды.

На новом изображении, опубликованном NASA, в центре формируется массивная звезда, а лучи света освещают полости в пылевых облаках.

Реклама
 
0001.jpg
Читайте такжеКак рождаются звезды: завораживающее видео

«Свет от этой звезды в основном ускользает и достигает нас, освещая эти полости, как маяк, пробивающийся сквозь грозовые облака», – говорится в сообщении NASA.  

Широкоугольная камера «Хаббла» WFC3 была специально разработана для съемки подобных изображений, поскольку она может обнаруживать как видимый, так и инфракрасный свет. Благодаря телескопу астрономы теперь могут более четко видеть молодые звезды. Ученые надеются, что понимание звездообразования поможет нам больше узнать о нашей собственной Солнечной системе.

Посмотрите на другие образчики космической красоты от «Хаббла»:

— галактику Мессье 61 во всем её великолепии;
— галактику — «расплавленное кольцо»;
«пушистый комочек» — флоккулентную галактику из Волос Вероники;
— галактику, в которой «съели» звезду;
— как сталкиваются галактики;
космический шторм;
— взрыв, который тянется 180 лет.

рекомендации
Самолёт

Как увидеть красоты известных мест по-новому

Карта, Россия

Сокровища России: выбери лучшие достопримечательности страны

Солнце

Уйти в закат: лучшие виды Нижнего Новгорода

Сайгак

Что вы знаете о сайгаках? Тест