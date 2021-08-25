«Хаббл» запечатлел рождение массивной звезды в центре далекой галактики

Космический телескоп «Хаббл» сделал новый снимок ярких молодых звезд, выглядывающих из космических яслей – облака пыли, в котором рождаются звезды.

Этот звездный питомник находится в созвездии Близнецов в 50 световых годах от нас и имеет официальное обозначение AFGL 5180. Это одна из многих областей звездообразования, которая имеет нужную плотность пыли и газа, чтобы этот материал в конечном итоге схлопывался в звезды.

На новом изображении, опубликованном NASA, в центре формируется массивная звезда, а лучи света освещают полости в пылевых облаках.