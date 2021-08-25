«Хаббл» запечатлел рождение массивной звезды в центре далекой галактики

Космический телескоп «Хаббл» сделал новый снимок ярких молодых звезд, выглядывающих из космических яслей – облака пыли, в котором рождаются звезды.
Этот звездный питомник находится в созвездии Близнецов в 50 световых годах от нас и имеет официальное обозначение AFGL 5180. Это одна из многих областей звездообразования, которая имеет нужную плотность пыли и газа, чтобы этот материал в конечном итоге схлопывался в звезды.
На новом изображении, опубликованном NASA, в центре формируется массивная звезда, а лучи света освещают полости в пылевых облаках.
«Свет от этой звезды в основном ускользает и достигает нас, освещая эти полости, как маяк, пробивающийся сквозь грозовые облака», – говорится в сообщении NASA.
Широкоугольная камера «Хаббла» WFC3 была специально разработана для съемки подобных изображений, поскольку она может обнаруживать как видимый, так и инфракрасный свет. Благодаря телескопу астрономы теперь могут более четко видеть молодые звезды. Ученые надеются, что понимание звездообразования поможет нам больше узнать о нашей собственной Солнечной системе.
Посмотрите на другие образчики космической красоты от «Хаббла»:
— галактику Мессье 61 во всем её великолепии;
— галактику — «расплавленное кольцо»;
— «пушистый комочек» — флоккулентную галактику из Волос Вероники;
— галактику, в которой «съели» звезду;
— как сталкиваются галактики;
— космический шторм;
— взрыв, который тянется 180 лет.