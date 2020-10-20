«Хаббл» запечатлел рождение звезды в далекой туманности
Космический телескоп «Хаббл» получил изображение ячейки звездообразования, известной как свободно плавающая испаряющаяся газовая глобула, или сокращенно frEGG.
Этот объект, получивший обозначение J025157.5 + 600606, представляет собой сравнительно небольшую выпуклость в колоссальной туманности Душа (также известной как Вестерхаут 5) в созвездии Кассиопеи.
Звезды в больших облаках звездных яслей образуются из холодных сгустков плотного молекулярного водорода, которые коллапсируют под действием собственной гравитации. Когда очень массивная горячая звезда начинает светиться, ее интенсивное ультрафиолетовое излучение ионизирует окружающую ее туманность, создавая большой горячий пузырь ионизированного газа, называемый сферой Стрёмгрена.
FrEGG — это плотные сгустки более холодного газа, сгруппированные в сфере Стрёмгрена, и многие из них активно образуют собственные звезды.
Граница между FrEGG и сферой видна на изображении «Хаббла» как светящаяся пурпурная область, так как тепло от горячей близкой звезды испаряет внешний слой газа. Эта потеря плотности означает, что мы можем заглянуть за «вуаль» сферической оболочки и увидеть рождающиеся молодые звезды.
Поскольку сгустки FrEGG довольно плотны, испарение внешнего слоя газа не останавливает звездообразование, происходящее внутри. Но в конечном итоге этот процесс может помешать рождению новой звезды, сокращая подачу газа, который питал бы звездообразование внутри. По этой причине звезды, рожденные внутри FrEGG, имеют относительно низкую массу по сравнению с гораздо более массивными звездами O- и B-типов.
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