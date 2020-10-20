«Хаббл» запечатлел рождение звезды в далекой туманности

Космический телескоп «Хаббл» получил изображение ячейки звездообразования, известной как свободно плавающая испаряющаяся газовая глобула, или сокращенно frEGG.

Этот объект, получивший обозначение J025157.5 + 600606, представляет собой сравнительно небольшую выпуклость в колоссальной туманности Душа (также известной как Вестерхаут 5) в созвездии Кассиопеи.

Звезды в больших облаках звездных яслей образуются из холодных сгустков плотного молекулярного водорода, которые коллапсируют под действием собственной гравитации. Когда очень массивная горячая звезда начинает светиться, ее интенсивное ультрафиолетовое излучение ионизирует окружающую ее туманность, создавая большой горячий пузырь ионизированного газа, называемый сферой Стрёмгрена.

FrEGG — это плотные сгустки более холодного газа, сгруппированные в сфере Стрёмгрена, и многие из них активно образуют собственные звезды.