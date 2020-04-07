«Хаббл» заснял спиральную галактику с «псевдокольцами»

На первый взгляд, на сделанном «Хабблом» изображении — обычная спиральная галактика с двумя рукавами, выходящими из центральной перемычки, состоящей из газа и звезд. На деле же внутри этих спиральных рукавов есть кольца: по сути, спирали в спирали.

Подобный тип строения галактики известен как многокольцевая структура. Конкретно у NGC 2273 есть внутреннее кольцо и два внешних «псевдокольца». Судя по всему, они сформировались, когда два закрученных спиральных рукава сошлись вместе. Такое количество колец встречается редко, что делает эту галактику довольно необычным явлением.

Впрочем, это не единственная интересная особенность NGC 2273. Она относится к сейфертовским галактикам, то есть галактикам с активным и очень сильно светящимся ядром. Энергия приходит туда из супермассивной черной дыры, что позволяет центру такой галактики светиться достаточно ярко, чтобы затмить галактику, схожую по размерам с нашим Млечным Путем.

NGC 2273 находится в созвездии Рысь, ее расстояние от Земли равняется примерно 95 миллионам световых лет. Эта спиральная галактика была открыта в 1867 году шведским астрономом Нильсом Дюнером.

Посмотрите на другие образчики космической красоты от «Хаббла»:

— «пушистый комочек» — флоккулентную галактику из Волос Вероники;

— спиральную галактику с одним рукавом;

— галактику — «летающую тарелку»;

— как сталкиваются галактики;

— как умрет Солнце;

— космический шторм;

— взрыв, который тянется 180 лет.