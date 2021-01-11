«Хабблу» удалось снять галактику-фейерверк

Героем нового изображения, сделанного с помощью телескопа «Хаббл», стала NGC 6946, спиральная галактика NGC 6946 — галактика со вспышкой звездообразования, расположенная в 22,5 млн световых лет от нашей планеты, на границе созвездий Цефея и Лебедя. Только в ХХ веке в NGC 6946 наблюдалось десять сверхновых, за что астрономы прозвали ее «Галактикой фейерверков». Для сравнения: в нашем Млечном Пути случается 1-2 сверхновых за столетие.

NGC 6946 была открыта в 1798 году великим англо-немецким астрономом Уильямом Гершелем.

Посмотрите на другие образчики космической красоты от «Хаббла»:

— «пушистый комочек» — флоккулентную галактику из Волос Вероники;

— галактику, в которой «съели» звезду;

— галактику — «летающую тарелку»;

— как сталкиваются галактики;

— как умрет Солнце;

— космический шторм;

— взрыв, который тянется 180 лет.