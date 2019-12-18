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Космос

Российская планета «Домбай»: как земные государства окрестили «свои» звезды и экзопланеты

18 декабря 2019
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Экзопланета HAT-P-3 b «Домбай» на фоне оранжевого карлика HAT-P-3 «Теберда» (художественное представление)
Фото: NASA
Художественное изображение звезды и экзопланеты
Планета класса горячий юпитер
Фото: Wikimedia Commons
Международный астрономический союз подвел итог открытого голосования, в котором приняло участие более 700 тысяч человек.

Конкурс IAU100 NameExoWorlds стартовал в июне 2019 года. Международный астрономический союз (МАС) дал возможность 112 странам мира выбрать собственные названия для звезд и вращающихся вокруг них экзопланет.

Согласно правилам, имена должны «принадлежать объектам, людям или местностям, имеющим большое и долговременное культурное, историческое или географическое значение», или «быть тематически связаны с небом, астрономией, созвездием, в котором находится система». Во избежание конфликтов, МАС не рассматривали имена политиков, военных и религиозных деятелей, а также тех, кто умер менее века назад или до сих пор жив.

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HAT-P-3 «Домбай»
Фото: NASA
Фёдор Лашков
Гоначхирское ущелье Домбая
Фото: Фёдор Лашков
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HAT-P-3 «Домбай» в сравнении с Солнцем
Фото: NASA
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Система оранжевого карлика (HD 69830) в художественном представлении
Фото: Wikimedia Commons

России досталась система из созвездия Большой Медведицы. Её звезду — оранжевого карлика HAT-P-3 — назвали «Домбай» в честь популярного горнолыжного курорта и заповедника в Карачаево-Черкесии.

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HAT-P-3 b «Теберда»
Фото: NASA
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Верховья реки Теберда
Фото: Wikimedia Commons
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Земля в сравнении с HAT-P-3 b «Теберда»
Фото: NASA
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HAT-P-3 b «Теберда» в сравнении с Юпитером
Фото: NASA

Вращающаяся вокруг звезды экзопланета HAT-P-3 b — газовый гигант класса горячих юпитеров, который был открыт в 2007 году транзитным методом. Планету назвали «Теберда», в честь реки в том же регионе.

В России было предложено 307 вариантов имен, но в финальном голосовании приняли участие менее 2500 человек. «Покрутить» планету, рассмотрев газовый гигант и изучив его звездную систему (и сравнив с известными нам объектами) можно на модели с сайта NASA.

Также была разработана интерактивная карта IAU100 NameExoWorld map, приложенная ниже. Нажав на желаемый регион, можно узнать, как в выбранной стране назвали звезду, планету, с чем связаны эти имена, а также получить информацию о типе небесных тел.

Большинство стран использовало для названий космических объектов слова на местных наречиях и языках, названия топографических или исторических объектов, а также имена божеств и персонажей местных мифов. Азербайджан, Испания и Куба отметили заслуги реальных личностей — поэта, писателя и ученых.

Нашлось место среди названий звезд и экзопланет и культурному наследию планеты. Так Колумбия дала своей звезде имя Макондо в честь вымышленного города, где проходило основное действие романа «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса. А экзопланета стала Мелькиадесом — волшебником из этого же произведения.

Польша выбрала для звезды название Солярис, в честь известного романа Станислава Лема, персонаж книги пилот Пиркс, в свою очередь, дал имя планете.

«Пока астрономы регистрируют свои открытия обозначениями, схожие с телефонными номерами, среди [многих] астрономов и общественности растет интерес к присвоению имен собственных, как это делается для тел Солнечной системы», – Эрик Мамайек, руководитель проекта.

Нидерланды отметили творчество великих художников Ван Гога и Рембрандта, назвав звезду Sterrennacht — «Звездная ночь», а планету — Nachtwacht — «Ночной дозор».

Замбия, назвала свою звезду «Наташа». На большинстве диалектов Замбии это означает «спасибо» .

Среди жителей всех стран-участниц в голосовании приняли участие 780 тысяч человек: они выбирали наиболее понравившиеся варианты среди примерно 360 тысяч предложенных. Каждая из названных звезд также доступна для наблюдения в небольшой телескоп из страны, где ей давали имя. Полные результаты голосования для всех 112 стран доступны на сайте iau.org.