Российская планета «Домбай»: как земные государства окрестили «свои» звезды и экзопланеты

Вращающаяся вокруг звезды экзопланета HAT-P-3 b — газовый гигант класса горячих юпитеров, который был открыт в 2007 году транзитным методом. Планету назвали «Теберда», в честь реки в том же регионе.

В России было предложено 307 вариантов имен, но в финальном голосовании приняли участие менее 2500 человек. «Покрутить» планету, рассмотрев газовый гигант и изучив его звездную систему (и сравнив с известными нам объектами) можно на модели с сайта NASA.

Также была разработана интерактивная карта IAU100 NameExoWorld map, приложенная ниже. Нажав на желаемый регион, можно узнать, как в выбранной стране назвали звезду, планету, с чем связаны эти имена, а также получить информацию о типе небесных тел.