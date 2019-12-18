Российская планета «Домбай»: как земные государства окрестили «свои» звезды и экзопланеты
Конкурс IAU100 NameExoWorlds стартовал в июне 2019 года. Международный астрономический союз (МАС) дал возможность 112 странам мира выбрать собственные названия для звезд и вращающихся вокруг них экзопланет.
Согласно правилам, имена должны «принадлежать объектам, людям или местностям, имеющим большое и долговременное культурное, историческое или географическое значение», или «быть тематически связаны с небом, астрономией, созвездием, в котором находится система». Во избежание конфликтов, МАС не рассматривали имена политиков, военных и религиозных деятелей, а также тех, кто умер менее века назад или до сих пор жив.
России досталась система из созвездия Большой Медведицы. Её звезду — оранжевого карлика HAT-P-3 — назвали «Домбай» в честь популярного горнолыжного курорта и заповедника в Карачаево-Черкесии.
Вращающаяся вокруг звезды экзопланета HAT-P-3 b — газовый гигант класса горячих юпитеров, который был открыт в 2007 году транзитным методом. Планету назвали «Теберда», в честь реки в том же регионе.
В России было предложено 307 вариантов имен, но в финальном голосовании приняли участие менее 2500 человек. «Покрутить» планету, рассмотрев газовый гигант и изучив его звездную систему (и сравнив с известными нам объектами) можно на модели с сайта NASA.
Также была разработана интерактивная карта IAU100 NameExoWorld map, приложенная ниже. Нажав на желаемый регион, можно узнать, как в выбранной стране назвали звезду, планету, с чем связаны эти имена, а также получить информацию о типе небесных тел.
Большинство стран использовало для названий космических объектов слова на местных наречиях и языках, названия топографических или исторических объектов, а также имена божеств и персонажей местных мифов. Азербайджан, Испания и Куба отметили заслуги реальных личностей — поэта, писателя и ученых.
Нашлось место среди названий звезд и экзопланет и культурному наследию планеты. Так Колумбия дала своей звезде имя Макондо в честь вымышленного города, где проходило основное действие романа «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса. А экзопланета стала Мелькиадесом — волшебником из этого же произведения.
Польша выбрала для звезды название Солярис, в честь известного романа Станислава Лема, персонаж книги пилот Пиркс, в свою очередь, дал имя планете.
Нидерланды отметили творчество великих художников Ван Гога и Рембрандта, назвав звезду Sterrennacht — «Звездная ночь», а планету — Nachtwacht — «Ночной дозор».
Замбия, назвала свою звезду «Наташа». На большинстве диалектов Замбии это означает «спасибо» .
Среди жителей всех стран-участниц в голосовании приняли участие 780 тысяч человек: они выбирали наиболее понравившиеся варианты среди примерно 360 тысяч предложенных. Каждая из названных звезд также доступна для наблюдения в небольшой телескоп из страны, где ей давали имя. Полные результаты голосования для всех 112 стран доступны на сайте iau.org.