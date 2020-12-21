«Хаябуса-2» доставил с астероида Рюгу в 50 раз больше грунта, чем ожидалось

Он высоко оценил результат миссии, сказав, что это результат объединения усилий сотрудников JAXA, университетских исследователей и множества малых производителей оборудования.

Ранее руководитель миссии Юити Цуда заявил о том, что в капсуле были обнаружены черный песок и газ. Гранулы песка крупные — некоторые достигают 0,1 грамма.

Капсула с грунтом, собранным космическим зондом «Хаябуса-2» на астероиде Рюгу, приземлилась на Землю в пустыне в южной части Австралии 5 декабря, а затем была перевезена в Японию.

Космический зонд «Хаябуса-2» был запущен к астероиду Рюгу в 2014 году. Рюгу удален от Земли на 340 миллионов километров. Его диаметр составляет около 900 метров.

Посмотрите на первые в истории фотографии с поверхности астероида, которые были сделаны благодаря «Хаябусе».