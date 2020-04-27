«Космический риф»: 30-летие «Хаббла» отпраздновали изумительным снимком двух туманностей

25 апреля 1990 года многоразовый космический корабль «Дискавери» вывел на околоземную орбиту высотой около 610 км уникальный аппарат — космический телескоп имени Э. Хаббла. В честь 30-летия этого события NASA и Европейское космическое агентство выпустили потрясающее изображение, сделанное телескопом, двух соседних туманностей — огромных пространств из пыли, газа и плазмы, в которых рождаются звезды.

На снимке изображены туманность NGC 2014 (вверху) и NGC 2020 (внизу слева). Они находятся в Большом Магеллановом облаке на расстоянии 163 000 световых лет от Земли. Изображение называется «Космический риф», потому что NGC 2014 напоминает часть кораллового рифа, плавающего в огромном море звезд.