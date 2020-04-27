«Космический риф»: 30-летие «Хаббла» отпраздновали изумительным снимком двух туманностей

25 апреля 1990 года многоразовый космический корабль «Дискавери» вывел на околоземную орбиту высотой около 610 км уникальный аппарат — космический телескоп имени Э. Хаббла. В честь 30-летия этого события NASA и Европейское космическое агентство выпустили потрясающее изображение, сделанное телескопом, двух соседних туманностей — огромных пространств из пыли, газа и плазмы, в которых рождаются звезды.
На снимке изображены туманность NGC 2014 (вверху) и NGC 2020 (внизу слева). Они находятся в Большом Магеллановом облаке на расстоянии 163 000 световых лет от Земли. Изображение называется «Космический риф», потому что NGC 2014 напоминает часть кораллового рифа, плавающего в огромном море звезд.
Сверкающая центральная часть туманности NGC 2014 состоит из группы больших звезд, каждая из которых в 10-20 раз массивнее Солнца. Голубая туманность NGC 2020 была создана гигантской звездой в 200 000 раз ярче Солнца. Голубой газ был выброшен звездой в результате серии взрывов, во время которых она потеряла часть своей внешней оболочки.
Немногие телескопы в истории так же легко узнаваемы, как «Хаббл», и по очень веской причине. Будучи одним из первых космических телескопов, «Хаббл» фундаментально изменил наш взгляд на космос, предоставив нам беспрецедентные виды планет, галактик, туманностей, комет, сверхмассивных черных дыр и даже столкнувшихся астероидов.
На сегодняшний день «Хаббл» собрал 1,4 миллиона наблюдений и предоставил данные, которые астрономы всего мира использовали для написания более 17 000 рецензируемых научных публикаций, что делает его самой плодовитой космической обсерваторией в истории. Можно с уверенностью сказать, что его наследие продолжит отражаться в научных сообществах на протяжении десятилетий.
Долговечность «Хаббла» можно объяснить пятью миссиями в период с 1993 по 2009 год, в ходе которых астронавты усовершенствовали телескоп современными инструментами, новой электроникой и ремонтом на орбите. Предполагается, что почтенная обсерватория с ее набором камер и других приборов будет действовать в течение 2020-х годов вместе с космическим телескопом Джеймса Уэбба, который должен быть запущен на орбиту в марте 2021 года.
Посмотрите на другую космическую красоту, присланную «Хабблом»:
- как сталкиваются галактики;
- как умрет Солнце;
- галактику-одиночку;
- космический шторм;
- взрыв, который тянется 180 лет.