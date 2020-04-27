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Космос

«Космический риф»: 30-летие «Хаббла» отпраздновали изумительным снимком двух туманностей

Михаил Сысоев
27 апреля 2020
Космический риф
Фото: NASA
Невероятный праздник для всей науки.

25 апреля 1990 года многоразовый космический корабль «Дискавери» вывел на околоземную орбиту высотой около 610 км уникальный аппарат — космический телескоп имени Э. Хаббла. В честь 30-летия этого события NASA и Европейское космическое агентство выпустили потрясающее изображение, сделанное телескопом, двух соседних туманностей — огромных пространств из пыли, газа и плазмы, в которых рождаются звезды.

На снимке изображены туманность NGC 2014 (вверху) и NGC 2020 (внизу слева). Они находятся в Большом Магеллановом облаке на расстоянии 163 000 световых лет от Земли. Изображение называется «Космический риф», потому что NGC 2014 напоминает часть кораллового рифа, плавающего в огромном море звезд.

Сверкающая центральная часть туманности NGC 2014 состоит из группы больших звезд, каждая из которых в 10-20 раз массивнее Солнца. Голубая туманность NGC 2020 была создана гигантской звездой в 200 000 раз ярче Солнца. Голубой газ был выброшен звездой в результате серии взрывов, во время которых она потеряла часть своей внешней оболочки.

Немногие телескопы в истории так же легко узнаваемы, как «Хаббл», и по очень веской причине. Будучи одним из первых космических телескопов, «Хаббл» фундаментально изменил наш взгляд на космос, предоставив нам беспрецедентные виды планет, галактик, туманностей, комет, сверхмассивных черных дыр и даже столкнувшихся астероидов.

«Хаббл» дал нам потрясающее понимание вселенной, от соседних планет до самых далеких галактик, которые мы до сих пор не видели. Это был революционный запуск такого большого телескопа. Его впечатляющие образы захватывали воображение на протяжении десятилетий и продолжат вдохновлять человечество еще долгие годы», — Томас Зурбухен, заместитель администратора по науке в штаб-квартире NASA в Вашингтоне.

На сегодняшний день «Хаббл» собрал 1,4 миллиона наблюдений и предоставил данные, которые астрономы всего мира использовали для написания более 17 000 рецензируемых научных публикаций, что делает его самой плодовитой космической обсерваторией в истории. Можно с уверенностью сказать, что его наследие продолжит отражаться в научных сообществах на протяжении десятилетий.

Долговечность «Хаббла» можно объяснить пятью миссиями в период с 1993 по 2009 год, в ходе которых астронавты усовершенствовали телескоп современными инструментами, новой электроникой и ремонтом на орбите. Предполагается, что почтенная обсерватория с ее набором камер и других приборов будет действовать в течение 2020-х годов вместе с космическим телескопом Джеймса Уэбба, который должен быть запущен на орбиту в марте 2021 года.

Посмотрите на другую космическую красоту, присланную «Хабблом»:
как сталкиваются галактики;
как умрет Солнце;
галактику-одиночку;
космический шторм;
взрыв, который тянется 180 лет. 

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