Идет голосование за название нового марсохода. Вы тоже можете поучаствовать!

Всего на конкурс названий, объявленный NASA в 2019 году, было прислано более 28 тысяч вариантов. На втором этапе их осталось 155, а в финальный шорт-лист попали всего 9.

В алфавитном порядке:

Clarity (в переводе с английского — «ясность»)

Courage (смелость, отвага)

Endurance (выносливость, износостойкость)

Fortitude (мужество, сила духа)

Ingenuity (изобретательность, неординарность)

Perseverance (упорство)

Promise (в этом контексте — «перспектива», «надежда»)

Tenacity (стойкость)

Vision (одно из самых многозначных слов в английском языке; в этом контексте, пожалуй, ближе всего будут варианты «видение» и «перспектива», хотя мы не настаиваем).

Как сообщает CNN, выбор имени для ровера продлится до 27 января 2020 года. Результаты голосования будут объявлены 15 марта. Автор предложенного варианта будет приглашен на процедуру запуска ровера, которая пройдет ориентировочно в июле–августе 2020 года. Пока аппарат известен под промежуточным названием «Марс-2020».

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