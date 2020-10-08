Игра с огнем: как комета может пережить встречу с Солнцем

Комета Лавджоя (C/2011 W3) принадлежит к околосолнечной группе Кройца, описанной еще в 19 веке. 16 декабря 2011 года комета преподнесла астрономам большой сюрприз: попав в солнечную корону, температура которой превышает 1 млн градусов Цельсия, комета осталась почти такой же яркой и потеряла только хвост.

Почему комета, приблизившая к Солнцу на 140 тысяч километров (это почти втрое меньше, чем расстояние от Земли до Луны), вернулась из звездного пекла? Все дело в том, что при расчетах ученые полагали, что диаметр кометы не превышает 200 метров, поэтому встреча с Солнцем при таких размерах должна была закончиться испарением ледяного тела. Но комета «выжила», а значит ядро ее намного больше: в настоящее время диаметр кометы оценивается в 500 метров.

Комета Лавджоя (C/2011 W3) примечательна еще и тем, что открыл ее астроном-любитель. Случилось это 27 ноября 2011 года, когда Терри Лавджой наблюдал звездное небо, вооружившись телескопом и фотокамерой. Поначалу Терри не придал значения увиденному — комету он принял за дефект изображения. Но когда в последующие дни увидел знакомый «дефект» снова, понял, что стоит на пороге открытия.

На видео вы можете увидеть, как комета Лавджоя пролетает сквозь солнечную корону: