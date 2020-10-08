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Космос

Игра с огнем: как комета может пережить встречу с Солнцем

National Geographic Россия
08 октября 2020
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Астрономы пророчили гибель кометы Лавджоя, но ей удалось устоять после полета через солнечную корону
Фото: NASA
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Комета Лавджоя известна также как «Великая Комета Рождества 2011», так как во время католического Рождества ее можно было наблюдать с Земли
Фото: ESO
В 2011 году комета Лавджоя пережила встречу со светилом, потеряв лишь часть хвоста.

Комета Лавджоя (C/2011 W3) принадлежит к околосолнечной группе Кройца, описанной еще в 19 веке. 16 декабря 2011 года комета преподнесла астрономам большой сюрприз: попав в солнечную корону, температура которой превышает 1 млн градусов Цельсия, комета осталась почти такой же яркой и потеряла только хвост.

Почему комета, приблизившая к Солнцу на 140 тысяч километров (это почти втрое меньше, чем расстояние от Земли до Луны), вернулась из звездного пекла? Все дело в том, что при расчетах ученые полагали, что диаметр кометы не превышает 200 метров, поэтому встреча с Солнцем при таких размерах должна была закончиться испарением ледяного тела. Но комета «выжила», а значит ядро ее намного больше: в настоящее время диаметр кометы оценивается в 500 метров.

Комета Лавджоя (C/2011 W3) примечательна еще и тем, что открыл ее астроном-любитель. Случилось это 27 ноября 2011 года, когда Терри Лавджой наблюдал звездное небо, вооружившись телескопом и фотокамерой. Поначалу Терри не придал значения увиденному — комету он принял за дефект изображения. Но когда в последующие дни увидел знакомый «дефект» снова, понял, что стоит на пороге открытия.

На видео вы можете увидеть, как комета Лавджоя пролетает сквозь солнечную корону:

Узнайте, как сейсмическую активность на Земле связали с солнечной активностью.

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