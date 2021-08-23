Илон Маск пообещал доставить астронавтов на Луну раньше 2024 года

Глава компании SpaceX Илон Маск пообщался с пользователями соцсети Twitter и сообщил, что его космический корабль Starship может осуществить высадку астронавтов на Луну раньше 2024 года.
На вопрос одного из пользователей соцсети, ожидает ли он, что его корабль будет готов высадить экипаж на поверхность спутника Земли в 2024 году, Маск ответил: «Возможно, раньше».
Впрочем, в NASA не ожидают, что миссия Artemis войдет в активную стадию раньше запланированных сроков. Генеральный инспектор агентства Пол Мартин сообщил, что высадка астронавтов на Луну в 2024 году не представляется возможной в связи с задержками в разработке скафандров. Маск предложил ведомству помощь в такой разработке.
NASA has started its @SpaceX lunar lander payments. Hopefully (and I trust) the SpaceX team will work fast. @elonmusk do you expect to have Lunar Starship ready to land humans in 2024 (despite other delays)? https://t.co/jWIl6Hhw20— Everything Artemis (@artemis360_moon) August 15, 2021
Согласно последнему макету и предыдущим заявлениям Маска, HLS Starship будет иметь более высокую грузоподъемность, поскольку ему не потребуются тепловые экраны, закрылки и большие блоки газовых двигателей.
Ожидается, что обновленная система HLS Starship приступит к летным испытаниям уже этой осенью.
Если с технической точки зрения миссия Artemis развивается по оптимистичному сценарию, то с другой стороны космическое агентство столкнулось с определенными сложностями. На прошлой неделе космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin подала на NASA в федеральный суд из-за решения заключить контракт по созданию лунного посадочного модуля с компанией Илона Маска. В компании Безоса назвали иск попыткой «исправить ошибки» космического агентства.
В апреле в NASA объявили тендер на разработку системы для высадки астронавтов на Луну. За право сотрудничать с агентством боролись SpaceX, предложившая выполнить контракт за 2,9 миллиарда долларов, и Blue Origin. Однако компания Безоса запросила на 3 миллиарда больше и проиграла тендер.
Теперь в компании Безоса настаивают, что SpaceX дали возможность пересмотреть свою заявку, а Blue Origin – нет. Из-за иска сотрудничество SpaceX и NASA было временно приостановлено. Однако в агентстве отмечают, что все судебные процессы будут проведены в ускоренном режиме и завершатся не позднее 1 ноября.