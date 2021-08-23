Илон Маск пообещал доставить астронавтов на Луну раньше 2024 года

Глава компании SpaceX Илон Маск пообщался с пользователями соцсети Twitter и сообщил, что его космический корабль Starship может осуществить высадку астронавтов на Луну раньше 2024 года.

На вопрос одного из пользователей соцсети, ожидает ли он, что его корабль будет готов высадить экипаж на поверхность спутника Земли в 2024 году, Маск ответил: «Возможно, раньше».

Впрочем, в NASA не ожидают, что миссия Artemis войдет в активную стадию раньше запланированных сроков. Генеральный инспектор агентства Пол Мартин сообщил, что высадка астронавтов на Луну в 2024 году не представляется возможной в связи с задержками в разработке скафандров. Маск предложил ведомству помощь в такой разработке.