Миссия к Венере – новая цель Индии

Индийская организация космических исследований (ISRO) передала правительству страны план миссии к Венере. Как отмечает представитель ISRO Нигар Шаджи, основная цель миссии – составить карту поверхности и недр Венеры. Приборы на борту космического корабля будут также изучать атмосферу и ионосферу планеты, а также то, как Венера взаимодействует с окружающей средой.

В случае одобрения, миссия будет запущена в июне 2023 года на одном из геостационарных спутниковых ракет-носителей ISRO. Это тот же аппарат, который летом 2019 года запустил индийскую миссию «Чандраян-2» на Луну.

В сентябре «Чандраян-2» потерпел неудачу при посадке на спутник Земле. В Центре управления полетами потеряли связь с луноходом за несколько секунд до прилунения. Его местоположение до сих пор не обнаружено.