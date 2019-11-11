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Космос

Миссия к Венере – новая цель Индии

11 ноября 2019
Венера
Фото: Kevin Gill/flickr.com
Венера, кратер Изабелла. Фото: NASA/JPL-Caltech
Кратер Изабелла на поверхности Венеры. Фото сделано в ходе миссии «Магеллан» (1989 – 1994 гг.)
Фото: NASA/JPL-Caltech
Венера, Луна (полумесяц) и Юпитер в одном кадре. NASA
Венера, Луна и Юпитер (слева направо) в небе над Солт-Лейк-Сити, США
Фото: NASA/Bill Dunford
О планах по высадке на «сестру» Земли индийцы объявили спустя всего два месяца после провала лунной программы.

Индийская организация космических исследований (ISRO) передала правительству страны план миссии к Венере. Как отмечает представитель ISRO Нигар Шаджи, основная цель миссии – составить карту поверхности и недр Венеры. Приборы на борту космического корабля будут также изучать атмосферу и ионосферу планеты, а также то, как Венера взаимодействует с окружающей средой.

В случае одобрения, миссия будет запущена в июне 2023 года на одном из геостационарных спутниковых ракет-носителей ISRO. Это тот же аппарат, который летом 2019 года запустил индийскую миссию «Чандраян-2» на Луну.

В сентябре «Чандраян-2» потерпел неудачу при посадке на спутник Земле. В Центре управления полетами потеряли связь с луноходом за несколько секунд до прилунения. Его местоположение до сих пор не обнаружено.