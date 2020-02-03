Индия отправит в космос человекоподобного робота. Он выглядит жутковато

Полугуманоид, разработанный Индийской организацией космических исследований (ISRO) и получивший название Vyommitra, был продемонстрирован на симпозиуме в Бангалоре. По словам авторов проекта, машина отправится в космос в конце года во время первого испытательного полета космического корабля Gaganyaan.

Руководитель ISRO Кайласавадивоо Сиван назвал Vyommitra «полугуманоидом», потому что у робота нет ног. Он отметил, что устройство может разговаривать на двух языках.