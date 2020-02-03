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Космос

Индия отправит в космос человекоподобного робота. Он выглядит жутковато

03 февраля 2020
Vyommitra
Название тоже подкачало (кто знает английский – поймет)

Полугуманоид, разработанный Индийской организацией космических исследований (ISRO) и получивший название Vyommitra, был продемонстрирован на симпозиуме в Бангалоре. По словам авторов проекта, машина отправится в космос в конце года во время первого испытательного полета космического корабля Gaganyaan.

Руководитель ISRO Кайласавадивоо Сиван назвал Vyommitra «полугуманоидом», потому что у робота нет ног. Он отметил, что устройство может разговаривать на двух языках.

«Vyommitra будет имитировать функции человека, взаимодействовать с системой экологического контроля и жизнеобеспечения. Наш робот похож на человека и сможет делать то, что умеет человек», – Кайласавадивоо Сиван.

Сиван отметил, что Vyommitra и миссия Gaganyaan направлены на то, чтобы: а) вдохновить индийцев; б) осветить достижения страны в космосе.

Миссия Gaganyaan – часть амбициозного плана Индии по отправке своих астронавтов в космос к 2022 году. После этого индийцы намерены создать собственную космическую станцию, которая будет рассчитана на пребывание трех человек в течение 15-20 дней.