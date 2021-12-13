Ingenuity до сих пор летает на Марсе. Он должен был разбиться еще в мае

19 апреля марсианский дрон Ingenuity совершил свой первый исторический полет над поверхностью Красной планеты. Целью мини-вертолета было совершить пять полетов за 30 марсианских дней, после чего он практически неизбежно должен был разбиться, когда сотрудники миссии проверили бы пределы его возможностей.

Однако прошло более полугода, а Ingenuity все еще в строю и делает то, чего от него никто не ожидал, превосходя собственные рекорды по дальности и скорости полетов. Сейчас он помогает марсоходу Perseverance исследовать кратер Езеро возле дельты древней реки, которая может содержать признаки прошлой марсианской жизни. Кроме того, дрон справляется со сменой времен года и перемещением по пересеченной местности, что точно не планировалось в ходе его миссии.