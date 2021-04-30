Ingenuity потерпел неудачу в четвертой попытке полета на Марсе

Мини-вертолет NASA Ingenuity должен был отправиться в свой четвертый и самый опасный полет в четверг, но не сделал этого. По плану, дрон должен был подняться на 5 метров ввысь, пролететь на юг примерно 133 метров, по пути делая снимки марсианской поверхности. Затем он должен был зависнуть для большего количества снимков, развернуться и улететь обратно в исходное место для приземления. Запланированная скорость полета составляла рекордные 3,5 метра в секунду.
Сотрудники миссии предполагают, что в срыве испытания виноват сбой программного обеспечения, впервые обнаруженный во время теста на высокоскоростное вращение перед первым полетом Ingenuity. Этот тест не удался, потому что бортовой компьютер дрона не смог перейти из «предполетного» в «полетный» режим. Несколько дней спустя инженеры NASA решили проблему, переписав программное обеспечение.
Инженеры определили, что их исправление успешно переводит вертолет в режим полета только в 85% случаев. Вероятно, в четверг Ingenuity попал в те 15% случаев, когда исправление программного обеспечения не сработало.
У Ingenuity есть всего одна неделя, чтобы выполнить два оставшихся полета, первый из которых может состояться в пятницу. К пятому и последнему полету диспетчеры планируют отправить вертолет как можно выше, дальше и быстрее, чтобы получить представление о пределах возможностей дрона.
#MarsHelicopter is safe and healthy. Data indicate the rotorcraft didn’t transition to flight mode, which had been a possible outcome. We'll attempt the 4th flight again on April 30. First data expected the same day around 10:39a PT (1:39p ET/5:39p GMT). https://t.co/X3fdIbbHyM pic.twitter.com/UQCOD0csQk— NASA JPL (@NASAJPL) April 29, 2021
Ingenuity и Perseverance вместе приземлились на Марсе 18 февраля 2021 года. Вертолет крепился к днищу марсохода, а затем был спущен на поверхность Красной планеты. Шесть недель спустя, 19 апреля, он выполнил первый в истории управляемый полет летательного устройства с двигателем за пределами Земли.
Два следующих полета дрона состоялись 22 и 25 апреля. В последнем испытании Ingenuity поднялся на высоту 5,2 м и преодолел расстояние в 100 метров.
Полеты Ingenuity показывают потенциал будущих космических вертолетов, которые смогут исследовать части Марса и других планет, недоступные для роверов. Пещеры, каньоны, горы и каменистые ландшафты могут стать предметом изучения нового поколения космических дронов.
Как только миссия Ingenuity будет завершена, марсоход Perseverance продолжит свое собственное путешествие в поисках окаменелостей микробной инопланетной жизни в дельте древней реки в кратере Езеро.