Ingenuity потерпел неудачу в четвертой попытке полета на Марсе

Мини-вертолет NASA Ingenuity должен был отправиться в свой четвертый и самый опасный полет в четверг, но не сделал этого. По плану, дрон должен был подняться на 5 метров ввысь, пролететь на юг примерно 133 метров, по пути делая снимки марсианской поверхности. Затем он должен был зависнуть для большего количества снимков, развернуться и улететь обратно в исходное место для приземления. Запланированная скорость полета составляла рекордные 3,5 метра в секунду.

Сотрудники миссии предполагают, что в срыве испытания виноват сбой программного обеспечения, впервые обнаруженный во время теста на высокоскоростное вращение перед первым полетом Ingenuity. Этот тест не удался, потому что бортовой компьютер дрона не смог перейти из «предполетного» в «полетный» режим. Несколько дней спустя инженеры NASA решили проблему, переписав программное обеспечение.

Инженеры определили, что их исправление успешно переводит вертолет в режим полета только в 85% случаев. Вероятно, в четверг Ingenuity попал в те 15% случаев, когда исправление программного обеспечения не сработало.

У Ingenuity есть всего одна неделя, чтобы выполнить два оставшихся полета, первый из которых может состояться в пятницу. К пятому и последнему полету диспетчеры планируют отправить вертолет как можно выше, дальше и быстрее, чтобы получить представление о пределах возможностей дрона.