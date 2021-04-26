Ingenuity развил рекордную скорость во время третьего полета на Марсе

Ingenuity вошел в историю космических полетов в прошлый понедельник, когда оторвался от поверхности Красной планеты и поднялся на высоту 3,05 метра. Никогда прежде созданный человеком аппарат не совершал управляемого полета на другой планете.

Затем в четверг Ingenuity взлетел еще выше – на высоту пять метров – и впервые совершил передвижение боком.