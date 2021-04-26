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Космос

Ingenuity развил рекордную скорость во время третьего полета на Марсе

National Geographic Россия
26 апреля 2021
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Мини-вертолет продолжает исторические эксперименты на Красной планете.

Ingenuity вошел в историю космических полетов в прошлый понедельник, когда оторвался от поверхности Красной планеты и поднялся на высоту 3,05 метра. Никогда прежде созданный человеком аппарат не совершал управляемого полета на другой планете.

Затем в четверг Ingenuity взлетел еще выше – на высоту пять метров – и впервые совершил передвижение боком. 

Теперь дрон совершил третий полет, который стал самым смелым (на данный момент) экспериментом миссии. Ingenuity снова поднялся на высоту пять метров и преодолел расстояние примерно в 50 метров. При этом аппарат развил рекордную скорость в два метра в секунду. Весь полет длился примерно 80 секунд.

«Сегодняшний полет прошел так, как мы и планировали, и все же он был просто потрясающим. Этим полетом мы демонстрируем критически важные возможности, которые откроют воздушное пространство для будущих миссий на Марс», – Дэвид Лавери, один из руководителей миссии Ingenuity.

В ближайшие две недели диспетчеры сотрудники миссии планируют совершить еще как минимум два полета. Во время пятого полета аппарат планируют поднять на высоту от 300 до 600 метров над поверхностью. Ожидается, что во время этого испытания Ingenuity может выйти из строя. 

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Полеты Ingenuity показывают потенциал будущих космических вертолетов, которые смогут исследовать части Марса и других планет, недоступные для роверов. Пещеры, каньоны, горы и каменистые ландшафты могут стать предметом изучения нового поколения космических дронов. 

Как только миссия Ingenuity будет завершена, марсоход Perseverance продолжит свое собственное путешествие в поисках окаменелостей микробной инопланетной жизни в дельте древней реки в кратере Езеро. 

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