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Ingenuity совершил второй разведывательный полет на Марсе

National Geographic Россия
23 апреля 2021
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Фото: NASA
В этот раз марсианский дрон пробыл в воздухе дольше, поднялся выше и попробовал движение вбок.

22 апреля мини-вертолет NASA Ingenuity, который был доставлен на Красную планету вместе с марсоходом Perseverance, во второй раз поднялся над поверхностью. Лопасти дрона раскрутились до скорости 2400 оборотов в минуту, после чего он поднялся на высоту около пяти метров.

Немного зависнув над поверхностью планеты, вертолет наклонился на пять градусов и отлетел в сторону на два метра. После этого он вновь завис и выполнил развороты, чтобы направить свои цветные камеры в разные стороны. На заключительной стадии испытания Ingenuity вернулся на место взлета и успешно приземлился. Весь полет продолжался около 50 секунд.

«Данные, которые Ingenuity передал на данный момент в NASA, говорят нам, что полет оправдал ожидания и наше предыдущее компьютерное моделирование было точным», – отметил главный инженер миссии Боб Баларам. 

Работа Ingenuity рассчитана на 31 день. В оставшееся время ему предстоит совершить еще как минимум еще три полета, в ходе которых он будет производить аэрофотосъемку окружающей местности. В последних испытаниях инженеры намерены испытать пределы возможностей аппарата.

«Мы действительно хотим доработать полеты винтокрылых машин до пика возможностей, в процессе обучаться новому и получать от этих полетов информацию – а эта информация чрезвычайно важна. Мы правда хотим знать, каковы пределы, поэтому сознательно будем расширять наши границы», – МиМи Аунг, глава миссии Ingenuity.

Аунг и ее команда собираются отправить Ingenuity на высоту до 600 метров над поверхностью. В результате этого испытания аппарат практически неизбежно выйдет из строя. 

В ближайшее время NASA планирует опубликовать снимки, сделанные вертолетом, и обнародовать данные, которые он получил во время второго полета.

Первый исторический полет Ingenuity состоялся 19 апреля, когда аппарат ненадолго поднялся на высоту три метра над поверхностью. В этот день человечество впервые подняло вертолет над поверхностью другой планеты. 

Как только миссия Ingenuity будет завершена, марсоход Perseverance продолжит свое собственное путешествие в поисках окаменелостей микробной инопланетной жизни в дельте древней реки в кратере Езеро. 

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