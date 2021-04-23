Ingenuity совершил второй разведывательный полет на Марсе

22 апреля мини-вертолет NASA Ingenuity, который был доставлен на Красную планету вместе с марсоходом Perseverance, во второй раз поднялся над поверхностью. Лопасти дрона раскрутились до скорости 2400 оборотов в минуту, после чего он поднялся на высоту около пяти метров.
Немного зависнув над поверхностью планеты, вертолет наклонился на пять градусов и отлетел в сторону на два метра. После этого он вновь завис и выполнил развороты, чтобы направить свои цветные камеры в разные стороны. На заключительной стадии испытания Ingenuity вернулся на место взлета и успешно приземлился. Весь полет продолжался около 50 секунд.
«Данные, которые Ingenuity передал на данный момент в NASA, говорят нам, что полет оправдал ожидания и наше предыдущее компьютерное моделирование было точным», – отметил главный инженер миссии Боб Баларам.
Работа Ingenuity рассчитана на 31 день. В оставшееся время ему предстоит совершить еще как минимум еще три полета, в ходе которых он будет производить аэрофотосъемку окружающей местности. В последних испытаниях инженеры намерены испытать пределы возможностей аппарата.
Аунг и ее команда собираются отправить Ingenuity на высоту до 600 метров над поверхностью. В результате этого испытания аппарат практически неизбежно выйдет из строя.
В ближайшее время NASA планирует опубликовать снимки, сделанные вертолетом, и обнародовать данные, которые он получил во время второго полета.
Первый исторический полет Ingenuity состоялся 19 апреля, когда аппарат ненадолго поднялся на высоту три метра над поверхностью. В этот день человечество впервые подняло вертолет над поверхностью другой планеты.
Как только миссия Ingenuity будет завершена, марсоход Perseverance продолжит свое собственное путешествие в поисках окаменелостей микробной инопланетной жизни в дельте древней реки в кратере Езеро.