Ingenuity совершил второй разведывательный полет на Марсе

22 апреля мини-вертолет NASA Ingenuity, который был доставлен на Красную планету вместе с марсоходом Perseverance, во второй раз поднялся над поверхностью. Лопасти дрона раскрутились до скорости 2400 оборотов в минуту, после чего он поднялся на высоту около пяти метров.

Немного зависнув над поверхностью планеты, вертолет наклонился на пять градусов и отлетел в сторону на два метра. После этого он вновь завис и выполнил развороты, чтобы направить свои цветные камеры в разные стороны. На заключительной стадии испытания Ingenuity вернулся на место взлета и успешно приземлился. Весь полет продолжался около 50 секунд.