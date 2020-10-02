Инструмент GRAVITY позволил получить прямое изображение экзопланеты в 63 световых годах от земли

На сегодняшний день астрономы подтвердили существование 4 300 экзопланет, однако большинство из них никогда не наблюдались напрямую. Ученые доказали их наличие косвенные методами, такими как влияние, которое они оказывают на звезду-хозяина.

Новые наблюдения группы астрономов во главе с Матиасом Новаком из Кембриджского университета с использованием инструмента GRAVITY, который объединяет свет четырех 8-метровых телескопов обсерватории ESO Паранал в Чили, привели к первому прямому наблюдению экзопланеты, вращающейся вокруг звезды, отличной от Солнца, которая ранее была обнаружена методом лучевых скоростей.

Экзопланета Beta Pictoris c (β Picc c) — это газовый гигант, вращающийся вокруг звезды Beta Pictoris всего в небольшом южном созвездии «Живописец» в 63 световых годах от нас. Это очень молодая и яркая звезда возрастом около 23 миллионов лет. Она по-прежнему окружена кольцом пыли и обломков, а также имеет как минимум две планеты возрастом около 18,5 миллионов лет.

β Pic c — вторая из этих планет, и она была открыта с использованием метода лучевых скоростей. Этот метод предполагает наблюдение за спектром родительской звезды для поиска косвенных ключей к разгадке присутствия планет. В качестве бонуса он позволяет оценить массы планет, обнаруженных таким образом. Прямое изображение планеты, в свою очередь, содержит информацию о внутренней яркости планеты.