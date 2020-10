Инструмент GRAVITY позволил получить прямое изображение экзопланеты в 63 световых годах от земли

Таким образом астрономы впервые получили комбинацию массы и внутренней яркости экзопланеты. Масса была определена из измерения лучевой скорости, а яркость — путем прямого измерения.

По сравнению с β Pic b планета β Pic c довольно тусклая. Обе планеты могут иметь примерно одинаковую массу (значения варьируются от 6 до 15 масс Юпитера для b и 8 масс Юпитера для c), но b в шесть раз ярче, чем c. Яркость β Pic c предполагает, что его температура составляет около 1250 Кельвинов, по сравнению с 1724 Кельвину для β Pic b.

Это может быть ключом к пониманию того, как образовалась экзопланета: в имеющихся моделях температура молодой экзопланеты связана с методом ее образования. Так, модель дисковой нестабильности предполагает, что планеты гиганты образуются непосредственно из начального диска газа и пыли, окружавшего молодую звезду. В этой модели экзопланета не имеет твердого ядра и образует более горячую и яркую форму.

Но, поскольку β Pic c меньше и тусклее, чем ожидалось, и поскольку модель дисковой нестабильности требует, чтобы экзопланета формировалась намного дальше от своей звезды-хозяина, чем β Pic c сегодня, команда считает, что экзопланета сформировалась в результате аккреции ядра.

Следующим шагом ученых будет получение подробных спектров света, излучаемого экзопланетой. Исходя из этого, исследователи смогут определить состав атмосферы планеты.

