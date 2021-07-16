Инженеры NASA реанимировали «Хаббл»

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщило об успешном завершении операции, которая позволила вернуть к жизни космический телескоп «Хаббл», не функционировавший более месяца.
«Компьютер с резервной полезной нагрузкой космического телескопа „Хаббл“ был успешно переведен в оперативный режим после успешного переключения на резервное оборудование. После короткого периода проверки научные инструменты будут возвращены в рабочее состояние», — говорится в сообщении NASA.
The Hubble Space Telescope backup payload computer was successfully brought online after a successful switch to backup hardware. Following a short checkout period, the science instruments will be brought back to operational status.https://t.co/Wca2Puz4mT— Hubble (@NASAHubble) July 16, 2021
13 июня 2021 года космический телескоп «Хаббл» вышел из строя, и инженеры NASA потратили месяц, проводя диагностические тесты и пытаясь реанимировать знаменитый аппарат. В среду они объявили, что обнаружили неисправность и готовы вернуть телескоп к жизни.
По словам представителей космического агентства, проблема заключается в неисправном регуляторе мощности (PCU): именно этот компонент позволил компьютеру выключиться.
Переход на резервное оборудование, очевидно, оказался подходящим лекарством. Согласно пресс-релизу NASA, сотрудники миссии теперь начали выводить научные инструменты на борту космического корабля из соответствующих безопасных режимов, и этот процесс займет большую часть сегодняшнего дня. После того, как они убедятся, что инструменты имеют стабильную температуру и правильно откалиброваны, Хаббл возобновит нормальную научную работу.
«Хаббл», запущенный на орбиту в 1990 году, уже много раз переходил в безопасный режим, последний раз в марте. Но этот последний сбой стал одним из самых длительных в истории миссии.