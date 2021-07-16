Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Космос

Инженеры NASA реанимировали «Хаббл»

National Geographic Россия
16 июля 2021
0001.jpg
Фото: NASA
Он снова с нами!

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщило об успешном завершении операции, которая позволила вернуть к жизни космический телескоп «Хаббл», не функционировавший более месяца.

«Компьютер с резервной полезной нагрузкой космического телескопа „Хаббл“ был успешно переведен в оперативный режим после успешного переключения на резервное оборудование. После короткого периода проверки научные инструменты будут возвращены в рабочее состояние», — говорится в сообщении NASA.

13 июня 2021 года космический телескоп «Хаббл» вышел из строя, и инженеры NASA потратили месяц, проводя диагностические тесты и пытаясь реанимировать знаменитый аппарат. В среду они объявили, что обнаружили неисправность и готовы вернуть телескоп к жизни.

По словам представителей космического агентства, проблема заключается в неисправном регуляторе мощности (PCU): именно этот компонент позволил компьютеру выключиться.

/upload/iblock/7af/7afb104e0a3997e717cc86034408813f.jpg
Читайте также10 лучших фотографий телескопа «Хаббл» за 25 лет

Переход на резервное оборудование, очевидно, оказался подходящим лекарством. Согласно пресс-релизу NASA, сотрудники миссии теперь начали выводить научные инструменты на борту космического корабля из соответствующих безопасных режимов, и этот процесс займет большую часть сегодняшнего дня. После того, как они убедятся, что инструменты имеют стабильную температуру и правильно откалиброваны, Хаббл возобновит нормальную научную работу.

«Хаббл», запущенный на орбиту в 1990 году, уже много раз переходил в безопасный режим, последний раз в марте. Но этот последний сбой стал одним из самых длительных в истории миссии.

рекомендации
Пальмы

На солнечной стороне: другие Мальдивы

Вопросительный знак, вопрос

Тест о странных звонках в колл-центр: угадайте, правда или вымысел?

Фотоаппарат generic icon

Особенности ночной пейзажной фотографии