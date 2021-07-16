Инженеры NASA реанимировали «Хаббл»

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщило об успешном завершении операции, которая позволила вернуть к жизни космический телескоп «Хаббл», не функционировавший более месяца.

«Компьютер с резервной полезной нагрузкой космического телескопа „Хаббл“ был успешно переведен в оперативный режим после успешного переключения на резервное оборудование. После короткого периода проверки научные инструменты будут возвращены в рабочее состояние», — говорится в сообщении NASA.