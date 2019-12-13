Ищем голубое на Красной планете: NASA опубликовала карту «подземных» льдов Марса

NASA определило местоположение околоповерхностных льдов на Марсе и составило подробную карту залежей, которая будет использована при высадке на планету.
В некоторых местах лед находится на совсем небольшой глубине — всего в 2,5 см от поверхности планеты. Холодным цветом на карте выделены льды в верхних слоях почвы, теплыми — залежи на большой глубине. Черные зоны означают, что приземлившийся корабль погрузится в мелкую пыль поверхности планеты. Выделенная рамкой территория — идеальная для добычи льда область.
Ученые рассматривают возможность добывать лед на Марсе в качестве источника питьевой воды и топлива. Его наличие — ключевой фактор при выборе места посадки на планету. NASA называет это «in situ resource utilization» — это сбор, обработка и использование материалов, встречающихся при исследовании космоса, которые в ином случае доставлялись бы с Земли.
NASA планирует в 2024 году отправить экипаж астронавтов на Луну. Эта миссия станет одним из этапов подготовки к высадке человека на Марс. Как ранее сообщал глава ведомства Джим Брайденстайн, миссия на Марс состоится не ранее 2033 года.