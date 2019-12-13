Ищем голубое на Красной планете: NASA опубликовала карту «подземных» льдов Марса

NASA определило местоположение околоповерхностных льдов на Марсе и составило подробную карту залежей, которая будет использована при высадке на планету.

В некоторых местах лед находится на совсем небольшой глубине — всего в 2,5 см от поверхности планеты. Холодным цветом на карте выделены льды в верхних слоях почвы, теплыми — залежи на большой глубине. Черные зоны означают, что приземлившийся корабль погрузится в мелкую пыль поверхности планеты. Выделенная рамкой территория — идеальная для добычи льда область.