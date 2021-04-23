Историю упавшего на Землю астероида проследили на 22 миллиона лет назад
2 июня 2018 года астероид 2018 LA врезался в Землю в пустыне Калахари на территории Ботсваны, а теперь ученые проследили его историю на 22 миллиона лет назад! Второй раз в истории наблюдений ученые могли следить за астероидом в космосе до того, как он вошел в атмосферу Земли и стал метеором, а потому они и смогли «заглянуть» в его прошлое.
Астероид был впервые замечен астрономами из Университета Аризоны в рамках программы Catalina Sky Survey. Тогда он выглядел как всего лишь слабая точка света, движущаяся среди звезд. Catalina Sky Survey ищет астероиды, приближающиеся к нашей планете в рамках программы NASA по планетарной защите, и специалисты не могли его проигнорировать.
«Маленькие астероиды метрового размера не представляют опасности для нас, но они оттачивают наши навыки в обнаружении приближающихся астероидов», – отмечает Эрик Кристенсен, директор программы Catalina Sky Survey.
Команда восстановила архивные данные программы SkyMapper Southern Survey в Австралии, которые показали, что астероид делает полный оборот каждые четыре минуты, демонстрируя при этом наблюдателям с Земли свои широкую и узкую стороны.
На своем пути к Земле астероид попал под бомбардировку космических лучей, в результате чего образовались радиоактивные изотопы. Анализируя эти изотопы, исследователи определили, что 2018 LA представляет собой твердый скалистый обломок размером около полутора метров, который отражает около 25% солнечного света.
Оба объекта являются метеоритами Howardite Eucrite Diogenite (HED), названными так из-за их химического и минерального состава (говардит, эвкрит, диогенит). Это дало ученым подсказку о том, откуда прибыл астероид.
«Нам удалось измерить содержание металлов, а также получить спектр отражения и элементный рентгеновский анализ […] метеорита. Все измерения хорошо укладываются друг на друга и указывают на значения, типичные для метеоритов типа HED», – говорит соавтор исследования Томас Кохоут.
Динамические исследования показали, что орбита 2018 LA соответствует истокам внутренней части главного пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера, где находится Веста – единственный астероид Солнечной системы, который можно наблюдать с Земли невооруженным взглядом.
Ученые полагают, что 2018 LA, как и 2008 TC3 образовался в результате столкновения, образовавшего на Весте ударный кратер Антония. Это событие, согласно более ранним исследованиям, произошло 22 миллиона лет назад.
На сегодняшний день исследователи обнаружили 23 фрагмента метеорита 2018 LA, самый крупный из которых весит 92 грамма. В Ботсване метеориту дали название «Мотопи Пан» в честь местного водопоя.