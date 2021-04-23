Историю упавшего на Землю астероида проследили на 22 миллиона лет назад

2 июня 2018 года астероид 2018 LA врезался в Землю в пустыне Калахари на территории Ботсваны, а теперь ученые проследили его историю на 22 миллиона лет назад! Второй раз в истории наблюдений ученые могли следить за астероидом в космосе до того, как он вошел в атмосферу Земли и стал метеором, а потому они и смогли «заглянуть» в его прошлое.

Астероид был впервые замечен астрономами из Университета Аризоны в рамках программы Catalina Sky Survey. Тогда он выглядел как всего лишь слабая точка света, движущаяся среди звезд. Catalina Sky Survey ищет астероиды, приближающиеся к нашей планете в рамках программы NASA по планетарной защите, и специалисты не могли его проигнорировать.

«Маленькие астероиды метрового размера не представляют опасности для нас, но они оттачивают наши навыки в обнаружении приближающихся астероидов», – отмечает Эрик Кристенсен, директор программы Catalina Sky Survey.